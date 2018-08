Il Napoli non molla: la mossa di Ancelotti e il fascino della coppia Mertens-Milk

Due partite, due vittorie. Il Napoli è ripartito con il piede giusto nonostante un calendario dei più complicati. La prima all’Olimpico contro la Lazio, poi il debutto al San Paolo contro il Milan. Gli Azzurri non hanno lasciato per strada nulla, riuscendo per giunta a rimontare in entrambe le circostanze. Contro i biancocelesti, da 0-1 a 2-1. Contro il Diavolo, addirittura da 0-2 a 3-2. Quando il carattere da grande squadra permette di sopperire ad alcuni problemi di assemblaggio difensivi. Ma anche quando le mosse di un allenatore possono correggere il tiro e cambiare le sorti di un match.

Mertens al posto di Hamsik (e con Milik)

Ad accendere la scintilla era stato Piotr Zielinski, autore del gol della speranza al 53’. Il resto, però, l’ha fatto Carlo Ancelotti. Il nuovo tecnico del Napoli, sotto 2-1 e con mezz’ora di partita ancora da giocare, al 63’ ha tentato l’all-in. Fuori Marek Hamsik (non ancora a suo agio nel ruolo di regista) e dentro Dries Mertens. Il modulo è passato dal tradizionale 4-3-3 a un 4-2-3-1/4-4-2. Zielinski e Allan in mediana, Lorenzo Insigne e José Callejon sugli esterni. E, davanti, la coppia composta dal belga e da Arek Milik. Il Milan è finito definitivamente alle corde, il Napoli ha iniziato a creare uno contro uno costanti contro la difesa rossonera e, alla fine, l’ha spuntata. Pareggio di Zielinski al 67’, gol vincente di Mertens all’80’, quando nel frattempo era entrato anche Amadou Diawara al posto del centrocampista polacco.

Il fascino del doppio attaccante

Lo scarto tra la gestione di Maurizio Sarri e quella di Ancelotti potrebbe crearsi proprio sulla differenza di interpretazione delle partite. Se l’attuale manager del Chelsea preferiva insistere sullo stesso copione, il suo successore prende in esame la possibilità di doversi adattare all’avversario. Soluzione che, nel caso di partite come quella di sabato, può comportare il passaggio a un modulo a due punte. Una soluzione molto affascinante che permetterebbe ad Ancelotti di indirizzare lo schieramento verso un atteggiamento tattico a lui caro.

Le questioni irrisolte: Hamsik e i ricambi

La domanda resta: è possibile per il Napoli passare in pianta stabile a un modulo con le due punte? Qualche perplessità è inevitabile. La prima è soprattutto una questione di equilibri. Se Hamsik non innalzerà il livello delle proprie prestazioni in regia, Diawara finirà per proporsi inevitabilmente come titolare in mediana. La seconda domanda, invece, riguarda le alternative. Con la cessione di Roberto Inglese al Parma, manca una punta di ruolo per dare ricambio al duo Mertens-Milik. L’unica alternativa diverrebbe Simone Verdi, attaccante in grado di ricoprire tutti i ruoli in prima linea ma di certo non un centravanti di sfondamento. Proprio per questo è bene non mettere fretta ad Ancelotti. E fidarsi della sua capacità di adattare la squadra alle esigenze del momento. La principale differenza con chi lo ha anticipato.