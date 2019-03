Due categorie di differenza, se non di più. Roma e Napoli, oggi, appartengono a due livelli completamente diversi. Come qualità, come organizzazione, soprattutto come fiducia. E l'1-4 che gli uomini di Ancelotti infliggono all'Olimpico a quelli di Ranieri, ormai una banda del buco più che una squadra vera e propria, è più rappresentativo che mai della distanza che intercorre tra le due formazioni. Gli azzurri volano con Milik, Mertens, Verdi e Younes, non risentono minimamente dell'assenza di Insigne e affondano il coltello nelle piaghe dei giallorossi. Puniti, questi ultimi, anche dall'ennesima papera stagionale di Olsen, che di fatto spiana la strada alla vittoria avversaria nella ripresa. Secondo posto quasi in cassaforte, dunque, per un Napoli sempre più vicino a un'altra qualificazione alla Champions League. Un traguardo sempre più lontano, invece, per una Roma che ha ormai perso la bussola: i punti di distacco dalla quarta posizione del Milan, invece di ridursi a uno, sono sempre 4.

La cronaca della partita

Nemmeno il tempo di sistemarsi in campo che il Napoli è già in vantaggio: Verdi scodella in area per Milik, che aggancia e di controbalzo fulmina Olsen. Lo 0-1 affossa ulteriormente una Roma già scoraggiata, e così è ancora il Napoli, se si eccettua un colpo di testa largo di Nzonzi, ad avere più volte la palla del raddoppio: Verdi calcia però addosso a Olsen a tu per tu con lo svedese, mentre Milik vede la propria doppietta cancellata per fuorigioco millimetrico. Gli uomini di Ancelotti sprecano qualche contropiede di troppo, giochicchiano e permettono così alla Roma di tornare imprevedibilmente in partita nel recupero del primo tempo: Calvarese assegna ai giallorossi un rigore per fallo di Meret su Schick e, dagli 11 metri, Perotti non sbaglia.

Milik a segno in Roma-NapoliGetty Images

Non è che un'illusione, però, perché la ripresa si apre come si era aperto il primo tempo: con un gol del Napoli. Anzi, con due. Prima è Mertens ad approfittare di un clamoroso buco di Olsen e a firmare l'1-2 a porta vuota, quindi è Verdi, ben servito da Fabian Ruiz, a trafiggere nuovamente lo svedese. La gara in pratica finisce qui, anche se la Roma ha un sussulto al 73': da due passi Nzonzi colpisce la traversa di testa dopo una respinta di Meret su Cristante. Il Napoli non sta in ogni caso a guardare e nel finale rimpingua il già corposo bottino: c'è gloria anche per Younes, che calcia una prima volta addosso a Olsen e una seconda in rete. Finisce con un impietoso 1-4.

Il tweet

Il migliore in campo

Mertens. Potrà segnare come no, ma il suo contributo lo offre sempre. Manda in porta Verdi e poi Milik, si mette a disposizione dei compagni, fa impazzire la difesa della Roma e, alla fine, trova un gol meritatissimo.

Il peggiore in campo

Olsen. Ormai pare essere diventata una costante: difficilmente manca il suo contributo (negativo) nei tanti gol subiti dalla Roma. Comico, per non dire tragico, il buco che consente a Mertens di trovare l'1-2. Un gol che, di fatto, spezza in due una partita teoricamente ancora aperta a qualsiasi risultato.

La dichiarazione

Claudio Ranieri: "In questo momento è dura, io cerco di aiutare la squadra ma gli altri corrono di più. I ragazzi mi dicono che in passato si sono allenati poco, io li faccio lavorare ma più di tanto non possiamo fare. Però non sono pentito di aver accettato la Roma".

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi (82' Kluivert); Schick (63' Zaniolo), Cristante, Perotti (82' Under); Dzeko. All. Ranieri

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj (68' Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi (74' Younes); Milik, Mertens (59' Ounas). All. Ancelotti

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

Gol: 2' Milik (N), 49' pt rig. Perotti (R), 50' Mertens (N), 54' Verdi (N), 81' Younes (N)

Ammoniti: Schick, Maksimovic, Manolas, Dzeko, Milik, Kolarov

Note: -