Il Napoli prende tre schiaffi dalla Samp, prima gioia per la Lazio: manita del Sassuolo, Atalanta ko

Atalanta-Cagliari 0-1 (45' Barella)

L’Atalanta non si riprende dall’eliminazione dell’Europa League! La squadra di Gasperini perde male contro il Cagliari, bravo a spuntarla grazie ad una grande difesa e soprattutto grazie al gol di Barella che festeggia con un calcio di punizione vincente la propria convocazione in Nazionale maggiore. La squadra di Gasperini perde un po’ di lucidità, sia fisica che mentale e arriva alla sosta con il peggior inizio di stagione che avrebbe potuto fare: mancata qualificazione all’Europa, e ‘solo’ 4 punti in campionato. Per come l’Atalanta aveva giocato fino a ieri, avrebbe meritato miglior sorte.

Chievo-Empoli 0-0

Un punto a testa. Ci ha provato l'Empoli, ha resistito il Chievo. I toscani, con le invenzioni di Zajc (anche un palo per lui) e un'organizzazione migliore di quella dei veneti, hanno sfiorato piú volte il gol del vantaggio, senza peró trovare la giusta fortuna per concretizzare il predominio territoriale. Il VAR ha giustamente annullato nella ripresa un gol a Caputo per fuorigioco. Buoni segnali per la squadra di Andreazzoli, lavori in corso per quella di D'Anna, che ha conquistato il primo punto in questo campionato, palesando peró i problemi difensivi o offensivi emersi nelle prime due giornate.

Lazio-Frosinone 1-0 (49' Luis Alberto)

Basta un gol di Luis Alberto ad inizio ripresa a scacciare la crisi della Lazio e regalare agli uomini di Inzaghi, il primo successo stagionale. Biancocelesti, spreconi nel primo tempo, che vincono ma non convincono e nel finale rischiano troppo contro un Frosinone, alla migliore recita in questo avvio di stagione. Ospiti che nel finale reclamano un penalty per un dubbio contrasto fra Lulic e Ciano.

Sampdoria-Napoli 3-0 (11' e 32' Defrel, 75' Quagliarella)

La Sampdoria di Giampaolo s’impone 3-0 sul Napoli di Ancelotti a Marassi grazie alla doppietta di uno scatenato Defrel nel primo tempo e a un colpo di tacco da cineteca di Quagliarella nel finale. Napoli irriconoscibile a Marassi: stavolta niente rimonta per la squadra di Carletto Ancelotti. Sampdoria a quota 3 con una partita da recupere, mentre il Napoli rimane inchiodato a 6.

Sassuolo-Genoa 5-3 (27' e 83' Piatek, 34' Boateng, 38' Lirola, 41' Babacar, 45' aut. Spolli, 62' Ferrari, 70' Pandev)

Seconda vittoria in tre partite per il Sassuolo che al Mapei Stadium di Reggio Emilia travolge il Genoa con un roboante 5-3. Rossoblù in vantaggio al 27' con un sinistro di Piatek, poi si scatenano i neroverdi che segnano 4 gol prima dell'intervallo. Boateng firma il pari al 34', quattro minuti dopo Lirola porta in vantaggio la squadra di De Zerbi ribadendo a rete una corta respinta di Marchetti su destro di Babacar. Genoa in tilt, Babacar firma il 3-1 al 41' da due passi dopo una paratona di Marchetti su mezza rovesciata di Boateng, poi al secondo minuto di recupero l'attaccante senegalese propizia la goffa autorete di Spolli. Ripresa altrettanto vivace: Ferrari di testa segna il quinto gol del Sassuolo, ma il Genoa non si arrende e accorcia le distanze prima con Pandev (70'), poi con Piatek che all'83' timbra la doppietta personale. Per la squadra di Ballardini è il primo ko stagionale.

Torino-SPAL 1-0 (52' N'Koulou)

Urbano Cairo festeggia i 13 anni di presidenza con il primo successo stagionale del Toro. La squadra di Mazzarri batte la SPAL 1-0 al termine di un match eterno, durato quasi tre ore. Il motivo è il nubifragio di inizio gara, che sospende il match per un'ora. Alla ripresa i granata portano a casa i primi tre punti della stagione. Buona gara del Torino che supera la SPAL grazie al colpo di testa di N'Koulou in avvio di secondo tempo. Padroni di casa che salgono a 4 punti, SPAL rimane a 6.

La classifica dopo la terza giornata:

9 Juventus, 7 Sassuolo, 6 Fiorentina*, SPAL, Napoli, 4 Atalanta, Inter, Empoli, Roma, Udinese, Cagliari, Torino, 3 Sampdoria*, Milan*, Genoa*, Lazio, 1 Parma, Bologna, Frosinone, Chievo.

* Una partita in meno