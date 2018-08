Il Napoli riparte con una vittoria alla prima di Ancelotti: 2-1 alla Lazio con Milik e Insigne

C’è ancora molto da lavorare, ma il Napoli parte bene. Se non altro arrivano i tre punti nella difficile trasferta contro la Lazio. Ancora molti problemi nella tenuta difensiva, ma il gioco - soprattutto nel secondo tempo - ha convinto. Una volta subito il gol, il Napoli ha cominciato a giocare seriamente, cercando a più riprese la rete del pareggio prima e della vittoria poi. Manca ancora qualcosa, ma con pazienza Ancelotti può davvero fare un buon lavoro alla guida degli azzurri. Tanto da lavorare anche per la Lazio, con il fantastico gol di Immobile che non è stato sufficiente per trovare i primi tre punti della stagione. A livello fisico, i biancocelesti hanno dato l’impressione di essere più indietro rispetto al Napoli, ma non solo. Che fine ha fatto Milinkovic-Savic? Il serbo è il vero grande acquisto di Lotito, ma il classe ’95 è stato totalmente inesistente all’Olimpico.

Cronaca

Ritmi subito alti: la Lazio ci prova con Luis Alberto, ma lo spagnolo non trova Immobile in area. Dall’altra parte, il Napoli punta sulle verticalizzazioni per Insigne e Zielinski, ma la difesa della Lazio fa buona guarda. Cresce la Lazio e Luis Alberto manca una buona occasione con un destro da fuori area, ma al 25’ arriva il vantaggio per i biancocelesti grazie al capolavoro di Immobile. L’ex Torino, con un colpo di tacco, si beve Mário Rui, Koulibaly e Raúl Albiol prima di colpire Karnezis con un preciso sinistro. Il gol sveglia il Napoli, che sfiora il pareggio con Insigne e Zielinski che centra una clamorosa traversa. Milik trova l’1-1, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo in area di Koulibaly. La squadra di Ancelotti, però, non si perde d’animo e nel recupero raggiunge il pari con la rete di Milik servito in area da Callejon.

Ciro Immobile - Lazio-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

In avvio di ripresa subito un’occasione per il Napoli che ci prova con Milik, palla di poco a lato. Al 57’ è invece la Lazio a mangiarsi il gol del nuovo vantaggio, ma Immobile sbaglia da due passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 59’ è però il Napoli a trovare il 2-1 con una splendida manovra che porta al tiro Insigne che col piazzato non lascia scampo a Strakosha. Girandola di cambi, con Ancelotti costretto a far uscire Insigne toccato duramente. Al 90’ la Lazio sfiora il pareggio con il palo pieno di Acerbi, poi è Milik a mancare il 3-1 dopo un super passaggio di Callejon.

La statistica

90 - L’ultima volta che Milik ha giocato tutti i 90 minuti di una gara, era Champions contro lo Shakhtar Donetsk durante la fase a gironi (13 Settembre 2017).

Il Tweet

Gli scambi Insigne-Callejon, ormai scolpiti nella pietra...

Il migliore

Lorenzo INSIGNE - Altalenante nel primo tempo, ma basta qualche suo movimento per mettere in ginocchio la difesa di casa. Cresce molto nella ripresa, incluso il super gol che regala i primi tre punti della stagione.

Il peggiore

Sergej MILINKOVIĆ SAVIĆ - Quasi mai pericoloso. Aveva la testa altrove? Allan gli morde le caviglie, ma il serbo non entra mai in partita. Giù anche dal punto di vista fisico.

Tabellino

Lazio-Napoli 1-2

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe (46’ Q.Bastos), Acerbi, Radu; Marusić, Parolo (88’ Cataldi), Badelj (68’ J.Correa), Milinković-Savić, Caceres; Luis Alberto; Immobile. All. Simone Inzaghi

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Raúl Albiol, Koulibaly, Mário Rui; Allan, Hamsik (70’ A.Diawara), Zielinski (85’ Rog); Callejon, Milik, Insigne (76’ Mertens). All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 25’ Immobile (L); 45+2 Milik (N), 59’ Insigne (N)

Arbitro: Luca Banti, sezione di Livorno

Ammoniti ed Espulsi: nessuno