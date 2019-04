Voto 10...alla Lazio, che espugna San Siro e che ora ci crede

10 punti nelle ultime quattro giornate. E senza gli errori di mira contro la Fiorentina, sarebbe stato en plein a marzo. La Lazio, dopo aver eliminato l'Inter a domicilio dalla Coppa Italia, si prende un altro grande successo a San Siro. Un successo in una sfida cruciale che proietta i biancocelesti in piena corsa per il quarto posto, che oggi sarebbe anche virtuale in caso di successo nel recupero contro l'Udinese. La formazione di Inzaghi è entrata in forma nel momento clou della stagione, ha mostrato la personalità delle grandi squadre e può godersi anche la crescita di due pedine chiave come Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Dopo due quinti posti consecutivi, arriverà un risultato migliore?

Voto 9...al Napoli, bello, spettacolare e in forma

Milik, Mertens, Verdi, Callejon, Ruiz, Allan. Difficile scegliere un migliore nell'armonica prestazione del Napoli all'Olimpico contro la Roma. La squadra di Ancelotti ha rifilato quattro sberle ai capitolini, ribadendo la propria superiorità e confermando di avere lo stato di forma giusto per dire la sua anche in Europa League. Ancelotti sorride con il suo solito ghigno: il Napoli sfrutterà il campionato (dove ormai ha blindato il secondo posto), per prepararsi al meglio agli impegni europei.

Voto 8...all'Atalanta e ai suoi tifosi: lotterà fino alla fine

Erano in 3000 al seguito della squadra a Parma. E sono stati premiati da un'altra grande vittoria. La Dea è consapevole di essere in piena corsa per il quarto posto e di avere sia i mezzi che la condizione fisica per regalarsi un finale di stagione indimenticabile (includendo la semifinale di ritorno di Coppa). Il Papu Gomez è tornato ai suoi livelli, Duvan Zapata, con l'ennesima doppietta, ha raggiunto Piatek e Ronaldo a quota 19 gol in classifica marcatori, Josip Ilicic rientrerà per dare il suo solito contributo tecnico. L'Atalanta può e deve crederci.

Esultanza Atalanta contro il ParmaLaPresse

Voto 7...al marzo di Bologna e Cagliari

Tre vittorie su quattro per entrambe. Gli emiliani, tre successi nelle ultime tre, con Mihajlovic hanno svoltato e ora sono virtualmente salvi. Il Cagliari si è messo al sicuro e a Verona ha ritrovato anche la gioia in trasferta. Due squadre in forma che a marzo sono sbocciate, rinvigorite dall'aria di primavera. I sardi sono ormai molto vicini alla salvezza, il Bologna ha intrapreso la strada giusta per raggiungerla.

Voto 6...al prevedibile pareggio tra Fiorentina e Torino

1-1, nel giorno in cui si festeggiava il cinquantesimo di Batistuta. A Simeone ha risposto Baselli, per un pareggio tra due società "amiche" che sembrava essere annunciato. I granata nutrono ancora qualche speranze europea, i viola vogliono solo chiudere in modo dignitoso una stagione abbastanza anonima. Al Franchi se la sono giocata e hanno messo in mostra le loro qualità offensive. Pari e patta, verrebbe da dire.

Kevin Mirallas e Tomas Rincon si contendono il pallone in Fiorentina-Torino - Serie A 2018-2019Getty Images

Voto 5...al Sassuolo che ha mollato troppo presto

Un'altra sconfitta, stavolta rocambolesca e in pieno recupero. Il Sassuolo, fermo a 32 punti, vede scendere a sette punti il margine sulla salvezza. Un vantaggio ancora importante, ma non rilassante. Il Sassuolo sembra aver mollato mentalmente, ancor prima che fisicamente. La squadra entusiasmante della prima parte di stagione si è smarrita e, con lei, anche gli elogi a De Zerbi. Necessaria una sterzata per evitare improbabili rischi.

Voto 4...al Milan, che ora deve reagire

Dopo il derby, ecco il ko del Ferraris contro la Sampdoria. Due sconfitte di fila in campionato, cosa che al Diavolo non accadeva da dicembre 2017. Il quarto posto resiste ancora, ma si sono avvicinate Lazio e Atalanta. Gattuso, conscio della situazione, deve dare una scossa alla sua squadra per evitare sorprese. Tre punti con l'Udinese nell'infrasettimanale, prima di affrontare Juventus allo Stadium e Lazio a San Siro (in uno scontro diretto quantomai decisivo). Non c'è tempo per leccarsi le ferite.

Gianluigi DonnarummaLaPresse

Voto 3...alla resa del Frosinone, ormai condannato alla retrocessione

Non vogliamo infilare il dito nella piaga, ma la sconfitta interna contro la SPAL odora tanto di capitolazione. Adios Frosinone. Il secondo campionato di Serie A sembra doversi concludere nell'esatta maniera in cui è terminato il primo: con una retrocessione. Squadra tecnicamente di basso livello e con pochi leader in grado di cambiare la rotta. 10 punti sulla quart'ultima a nove giornate dal termine non si recuperano più.

Voto 2...alla fase difensiva del Parma

23 gol incassati nelle ultime nove giornate. Goleade in serie subite da Napoli, Lazio e Atalanta. Nella prima parte di stagione il Parma era stato salvato dalla buona sorte e da un super Sepe. Nel girone di ritorno stanno emergendo tutti i limiti difensivi di una squadra che ha sempre concesso troppo agli avversari (prima per tiri subiti e tiri in porta subiti da ottobre in poi). La posizione in classifica é abbastanza tranquilla, ma c'è differenza tra perdere e stra-perdere. E nell'ultimo periodo i Ducali stanno subendo troppo.

Luigi Sepe - Parma-Napoli Serie A 2018-19Getty Images

Voto 1...alla Roma e all'atteggiamento di alcuni suoi giocatori

Pallotta è esploso al grido di "tirate fuori le palle", Ranieri ha ribadito quanto sia difficile allenare a Roma. Ha parlato anche Totti. Il momento dei giallorossi è il peggiore della stagione. Non è servito il cambio tecnico, non è servita la lavata di capo dopo l'eliminazione dalla Champions, non hanno dato nemmeno le scossa le sconfitte del Milan. Una squadra senza anima, vittima dell'atteggiamento di alcuni suoi (ex) trascinatori e di giovani che non fanno mai il salto di qualità. L'1-4 sul Napoli pesa eccome. La zona Champions rimane a quattro punti, ma, ora come ora, pare più irraggiungibile che mai.

Voto 0...alla gestione del caso Icardi-Spaletti

La questione non si era risolta? Evidentemente no. Il rientro in gruppo di Icardi è stata solo una mera illusione. Spalletti prima non l'ha convocato per la sfida contro la Lazio e, dopo aver terminato la partita con Vecino centravanti, ha perso il controllo nel post partita, motivando l'ennesima esclusione dell'argentino con bordate senza precedenti. Un caso gestito malissimo, dalla societá ai diretti interessati, all'unanimità. Una querelle che non lascia sereno l'ambiente in vista del concitato finale di stagione.

