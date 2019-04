Voto 10...a Mauro Icardi e a un'Inter ritrovata

La quiete dopo l'infinita tempesta. Un raggio di sole illumina la settimana dell'Inter, che travolge il Genoa al Ferraris e soprattutto ritrova Mauro Icardi. L'argentino, messe (momentaneamente?) da parte le polemiche, è tornato a giocare, esibendosi in quello che gli riesce meglio: fare gol. Dopo un palo colpito, si è guadagnato e ha trasformato un calcio di rigore che, di fatto, ha indirizzato la partita verso il successo nerazzurro. La personalità è la solita: quella dei grandi. Gli abbracci con i compagni e l'assist a Perisic possono fare ben sperare i tifosi dell'Inter per questo finale di campionato. Il terzo posto non è ancora al sicuro, ma con il vero Icardi ci sono ottimi margini per blindarlo presto.

Ivan Perisic, Radja Nainggolan e Mauro Icardi festeggiano il gol del 3-0, Genoa-Inter, LaPresseLaPresse

Voto 9...alla Juventus e al suo +18 in emergenza

Senza Ronaldo, Mandzukic, Dybala, Douglas Costa, Khedira, Cuadrado e Spinazzola. In piena emergenza, con un vantaggio enorme in campionato a 10 giorni dal match d'andata contro l'Ajax. La Juventus affrontava in queste condizioni la trasferta in Sardegna. E invece, con un 3-5-2 luccicante, i ragazzi di Allegri hanno sbranato il Cagliari, vincendo l'ennesima gara di questo campionato e issandosi a un surreale +18 in classifica sul Napoli secondo. Kean e compagni hanno dominato e meritato. La Juve rimane sempre affamata. Nota di merito per il centrocampo Can-Pjanic-Matuidi, in forma super.

Moise Kean esulta dopo il gol del momentaneo 2-0 contro il Cagliari, Getty ImagesGetty Images

Voto 8...all'Empoli e alla SPAL: vittorie pesanti

I toscani hanno sconfitto il Napoli al Castellani. I ferraresi hanno piegato la Lazio al Mazza con un rigore nel finale. La provincia italiana si conferma terra insidiosa, soprattutto durante gli infrasettimanali. La squadra di Andreazzoli in tre delle prossime quattro se la vedrà con Udinese, SPAL e Bologna. Quella di Semplici, oltre ai toscani, incontrerà Cagliari, Juventus e Genoa. La salvezza passa per questo filotto, ma entrambe hanno il diritto di crederci seriamente. Le vittorie del mercoledì pesano eccome.

L'esultanza di Ilicic - Atalanta-Bologna Serie A 2018-19Getty Images

Voto 7...ai sogni europei di Atalanta e Torino

La Dea vola. Un solo punto dalla zona Champions, un Ilicic incontenibile e la netta sensazione di poter davvero completare un sogno. Peccato solo per la squalifica di Zapata, che priverà i bergamaschi del loro bomber da 20 gol nella trasferta di San Siro. Doppietta di Belotti e vittoria sulla Sampdoria, invece, per il Torino, salito a quota 48 punti. La squadra granata si trova ormai in piena corsa per un piazzamento europeo. E attenzione, il calendario dice: Parma fuori, Cagliari in casa, Genoa fuori e Milan in casa. I rossoneri, al momento quarti, distano solo quattro punti. Sognare l'accesso alla prossima Champions è così impossibile? In un torneo così livellato nulla è impossibile. E Mazzarri ha già dimostrato di credere nei miracoli.

Il gol di Demiral - Sassuolo-Chievo Serie A 2018-19LaPresse

Voto 6...a Merih Demiral, astro nascente del Sassuolo (e della Juventus)

Attenzione a questo ragazzo classe 1998. Una doppietta non casuale e delle doti non comuni. Arrivato a Sassuolo in sinergia con la Juventus, nell’ultimo mese e mezzo ha già dimostrato di avere del talento. Un difensore centrale forte di testa, ma anche tecnico. Un gioiellino che sta crescendo e che in Turchia considerano già un pilastro della Nazionale del futuro. Perché solo sei? Perché qualche limite ce l'ha ancora. A volte è troppo ruvido, come in occasione del rigore concesso su Stepinski. Ma le carte in regola per stupire ci sono tutte.

Claudio Ranieri, Serie A, AS Roma, 2018-19LaPresse

Voto 5...alla Roma, che sta perdendo il treno Champions

Un pareggio interno, contro la squadra che ha collezionato più segni "X" in questo campionato (la Fiorentina, 15). La Roma di Ranieri non riesce a svoltare, non recupera punti sul Milan, viene agganciata dal Torino e viene colpita dai ripetuti "vedremo" di Zaniolo. Incerto il futuro del gioiellino giallorosso, incerto il futuro della Roma, che ha bisogno di tornare a vincere per ridare un senso alle ultime otto giornate di campionato. Ora trasferta a Genova con la Samp, Udinese in casa e Inter a San Siro. Il 21 aprile sapremo se per i capitolini ci sono ancora chance o se la stagione può essere apostrofata come fallimentare.

Video - Ranieri: "Dobbiamo imparare a mascherare i nostri difetti" 02:10

Voto 4...al Napoli, distratto e opaco

Poco concentrato, poco volitivo, sorpreso ripetutamente dalle ripartenze dell'Empoli. Il Napoli visto in Toscana era la copia peggiore del Napoli ammirato diverse volte in questa stagione. La testa è già alla sfida contro l'Arsenal di Europa League? Ci può stare, ma gli azzurri hanno un potenziale tecnico e alternative tali da evitare prestazioni del genere. Il primo posto dista 18 punti, il quinto 15. Il rischio di affrontare le prossime otto giornate senza la giusta mentalità è concreto.

La sofferenza di Paquetà dopo l'infortunio subito in Milan-UdineseGetty Images

Voto 3...al momento del Milan

Dopo la sconfitta nel derby e il ko di Genova, un pareggio interno con l'Udinese. Un 1-1 deludente. Il tutto sommato agli infortuni occorsi a Donnarumma e Paquetà, che dovranno stare ai box per un po'. Il momento del Milan è sicuramente il peggiore da inizio campionato. Gattuso dovrà cercare di tenere alto il morale e di evitare ulteriori passi falsi. Dietro ci sono Atalanta, Lazio, Roma e Torino. Troppe pretendenti per quel quarto posto tanto ambito. Vietato dormire sonni tranquilli, anche perché il prossimo avversario si chiama Juventus.

Video - Gattuso: "Abbiamo preso un gol incredibile, i tifosi sono stati anche bravi" 02:05

Voto 2...all'ingenuità di Patric e alla Lazio di Ferrara

Sul rigore concesso per il lieve contatto Patric-Cionek nei minuti finali di SPAL-Lazio si discuterà a lungo. A velocità normale sembrava un tuffo del difensore, rivedendolo il tocco esiste. Resta il fatto che Patric non è nuovo a ingenuità di questo tipo e che la Lazio di Ferrara non era quella delle ultime settimane. Merito di una SPAL tosta e organizzata, demerito di una squadra che fatica a trovare continuità. Sassuolo in casa, Milan fuori, Udinese nel recupero in casa e Chievo in casa. La Lazio si gioca tutto ora. Con tre vittorie e un pareggio a Milano potrebbe ritrovarsi quarta prima di fine aprile. Arriverà l'atteso salto di qualità?

Andrea Pinamonti esulta dopo la rete segnata al Parma per il FrosinoneGetty Images

Voto 1...al Parma, che ora rischia davvero

Il Frosinone non aveva ancora trovato il successo casalingo in questo campionato. Il Parma, allungando il suo periodo nero, è riuscito a regalare la prima gioa ai ciociari. La situazione inizia a essere preoccupante e, ci ripetiamo, ora la formazione ducale deve davvero stare attenta. Con Inglese e Gervinho spesso acciaccati, il possibile suicidio gialloblu non appare più così improbabile. Sono solo sei i punti sul Bologna terz'ultimo. Mamma mia che brividi...

Voto 0...all'uscita infelice di Bonucci e ad alcuni tifosi del Cagliari

Senza tanti giri di parole: no al razzismo. No ad ogni forma di giustificazione. No ad ululati, epiteti offensivi, discriminazione. Non se ne può più. Siamo nel 2019 e la società italiana, ancor prima del mondo del calcio, deve comprenderlo chiaramente. Urgono punizioni severe verso i trogloditi che continuano a rendersi protagonisti di questi ignobili episodi.