Voto 10...a Daniele De Rossi, guida e simbolo della Roma

Un gol pesantissimo e un'ennesima prestazione da vero leader. DDR simbolo di Roma e della Roma, collante nei periodi complicati, sempre lucido quando è il momento di analizzare una situazione, uomo spogliatoio per eccellenza. La squadra di Ranieri esce rinforzata dalla 31esima giornata, conscia di aver guadagnato punti su tutte le dirette avversarie nella corsa al quarto posto. De Rossi è paragonabile al Colosseo. Averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo.

Video - Ranieri: "De Rossi è un condottiero, è attaccato alla città e alla maglia" 00:35

Voto 9...alla solita spietata Juventus

Un 2-1 in rimonta sul Milan, con un ottimo finale di gara e con un'altra firma dell'incontenibile Moise Kean. La Juventus porta a quota 20 punti il suo vantaggio sul Napoli secondo e si prepara a brindare all'ottavo Scudetto consecutivo, ormai a un passo. Nella prossima trasferta di Ferrara potrebbe arrivare la conferma matematica. Juventus cinica, spietata, cannibale, impressionante. Insomma, la solita Juventus, più prevedibile di un "vodka martini mescolato agitato non mescolato" ordinato da James Bond.

Moise Kean in gol in Juventus-Milan - 2019LaPresse

Voto 8...a Rodrigo De Paul e Igor Tudor

Il numero 10 autore di una prestazione sontuosa, l'allenatore croato ha permesso all'Udinese di svoltare. Il successo sull'Empoli risulta fondamentale in chiave salvezza, mantiene alto l'umore dopo il pareggio di San Siro e conferma la crescita di Rodrigo De Paul, ormai vero punto di riferimento in casa friulana. La qualità nella squadra c'era già, bravo Tudor a tirarne fuori il potenziale.

Voto 7...al Cagliari di Maran, ormai praticamente salvo

Ancora una vittoria interna, ancora punti, ancora sorrisi. Il Cagliari saluta la zona "calda" della classifica e si porta in posizione di assoluto privilegio per godersi il rush finale tra le altre squadre. Salvezza praticamente certa a inizio aprile? Un grande traguardo in cui tutti hanno meriti condivisi, da Barella a Pavoletti, ad appunto Rolando Maran.

Rolando MaranGetty Images

Voto 6...a Inter e Atalanta, un punto che fa bene a entrambe

Nessun "ferito" e nessun "morto", per parafrasare un celebre detto di Gigi Buffon, ma uno 0-0 che può significare molto per entrambe. Per l'Inter, che consolida il terzo posto e i suoi cinque punti di vantaggio sulla quinta in classifica, per l'Atalanta, che aggancia il Milan ed esce indenne da San Siro, nonostante l'assenza di Duvan Zapata. Nota di merito per Ilicic, l'unico capace di illuminare tratti di match con la sua classe.

Voto 5...alla Lazio, che sta sprecando troppo

2-2 interno che odora di occasione persa. La Lazio di Inzaghi non cancella il ko di Ferrara, ma anzi peggiora la sua situazione. Il pareggio contro il Sassuolo evidenzia i limiti di una squadra incapace di far proprie le partite che si dovrebbero vincere senza problemi. Errori di mira, errori dietro, gestione del vantaggio discutibile. Ora la trasferta di Milano e il recupero contro l'Udinese: in nove giorni sapremo quanto vale davvero questa Lazio.

La disperazione di Ciro Immobile, Lazio-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Voto 4...a un Napoli che non ha più stimoli

La testa è proiettata da tempo ai quarti di finale di Europa League. Il Napoli visto contro il Bologna e bloccato sull'1-1, nonostante l'ora di superiorità numerica, non lascia adito a dubbi. La squadra in campionato ha staccato la spina, sicura del suo secondo posto e ormai a una distanza siderale dalla Juventus. Nelle prossime settimane, di passi falsi, potremmo vederne ancora.

Voto 3...alla fase difensiva dell'Empoli

Fase offensiva da prima metà della classifica, fase difensiva da bassa Serie B. L'Empoli non sa difendere e lo ha dimostrato anche alla Dacia Arena. Demeriti indivduali e demeriti collettivi. Il succo del discorso non cambia: con tutte quelle imprecisioni dietro, le possibilità di salvarsi rischiano di ridursi drasticamente.

Voto 2...alla stagione di Simone Zaza

A Parma ha collezionato la sua ottava ammonizione, non riuscendo mai a impensierire Sepe. Siimone Zaza sta vivendo una stagione da incubo, diametralmente opposta alla precedente vissuta con il Valencia. Due gol complessivi, uno all'andata e uno al ritorno contro l'ultima in classifica (il Chievo). E ora la speranza di svoltare e di chiudere il prima possibile questa infinita parentesi negativa.

Simone Zaza, Torino 2018-2019 (LaPresse)LaPresse

Voto 1...a una Fiorentina sempre più anonima

Ko interno contro il Frosinone, fischi dei propri tifosi e accuse di scarsa progettazione. La Fiorentina è decima in classifica, con soli 39 punti conquistati e non pare aver più nulla da chiedere al campionato in corso. Un anonimato che spaventa i tifosi viola, abituati a ben altro calcio e ben altri risultati. Delusione, in generale.

Voto 0...alla discrezionalità sul fallo di mano in area

Esiste un regolamento, che viene puntualmente mal interpretato o ignorato. Diciamo che urge chiarezza. Non è possibile che, VAR o meno, ci sia una diversa valutazione del fallo di mano in area da arbitro ad arbitro. Quello che è successo a Torino (Juventus-Milan) e Roma (Lazio-Sassuolo) in questa giornata appare totalmente fuori logica. La tecnologia serve per aiutare, non per creare confusione.

