Il Pagellone della Juventus campione d'Italia 2018/19: CR7 bionico, super Chiellini

Ricordiamo che le valutazioni sono attinenti al solo campionato e non includono le altre competizioni.

Portieri

Wojciech SZCZESNY 8 - In estate Zibi Boniek non aveva avuto dubbi: "Szczesny è un top player assoluto, la Juventus ha fatto bene a puntare su di lui". Aveva ragione. Un grande campionato, il suo primo da titolare nella Juventus. Senza sbavature, senza errori, con alcune parate cruciali e la perla di San Siro contro il Milan: rigore parato a Higuain e tripudio bianconero. Freddo, lucido, attento. Una scelta vincente.

Wojcech Szczesny e Carlo Pinsoglio festeggiano con il trofeo dello Scudetto vinto nel 2017-2018, Getty ImagesGetty Images

Mattia PERIN 6 - Insomma. Qualcuno ipotizzava potesse mettere in discussione la titolarità di Szczesny. Invece Perin ha giocato solo otto partite di Serie A, senza mai davvero entusiasmare. Una stagione di ambientamento, per prendere confidenza con la realtà Juventus e farsi trovare pronto in futuro.

Carlo PINSOGLIO SV - Uomo spogliatoio per eccellenza. Chi conosce il calcio sa che sono anche personaggi come Pinsoglio a tenere unite le grandi squadre.

Difensori

Giorgio CHIELLINI 9 - Capitano, leader, comandante. In campo e fuori. Oltre 20 presenze, in cui sono incluse tutte quelle nei big match vinti. Chiellini, con la sapienza di chi conosce perfettamente il proprio fisico, ha disputato l'ennesimo campionato di assoluto spessore. Gestione intelligente per essere in ottima condizione fisica ad ogni esibizione. Dominante, sempre. Concentrato, sempre. Affamato, sempre. Giorgio Chiellini.

João CANCELO 7 - Un errore grossolano nell'esordio a Verona (fallo da rigore su Giaccherini) e qualche mormorio. Poi la crescita e il periodo settembre-novembre giocato da veterano della Juventus. Poi un nuovo calo. Cancelo ha i mezzi tecnici e fisici per diventare un punto di riferimento mondiale nel ruolo, ma deve migliorare nella concentrazione difensiva. Allegri ci ha lavorato, il portoghese sa di poter crescere ancora.

Cancelo, Ronaldo - Juventus-Sassuolo - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Leonardo BONUCCI 6,5 - Rientrava dopo la parentesi negativa al Milan. Alcuni tifosi bianconeri non lo hanno mai davvero perdonato e il ritorno a casa, soprattutto all'inizio, si è rivelato meno agevole del previsto. Poi ha ripreso fiducia e sicurezza e gli errori sono sicuramente diminuiti. La sensazione è che accanto a Chiellini possa fare bella figura qualunque difensore. Bonucci avrà tempo e modo di smentirci.

Giorgio Chiellini e Leonardo BonucciGetty Images

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Premiamo la voglia, lo spirito, la capacità di rimettersi in gioco dopo un lungo infortunio e di accettare un ruolo da comprimario. Pronto, disponibile, sveglio. Nella seconda parte di stagione ha dato il suo contributo.

ALEX SANDRO 6 - Sufficienza tiratissima. Più per esserci praticamente stato sempre (28 presenze) che per quello mostrato in campo. Solo 3/4 partite da vero Alex Sandro. Poi troppe amnesie e pochi sforzi. Uno come Alex Sandro non può vivere nell'anonimato. Il rinnovo di contratto poteva fargli sicuramente un effetto migliore.

Alex Sandro - Juventus-Young Boys - Champions League 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Martin CACERES 6 - Difficilissimo dare un giudizio. Sette presenze, da gennaio in poi, prima di un nuovo infortunio. Vincerà il suo sesto Scudetto. Non è mai stato un protagonista della Juventus, ma un ottimo e poliedrico rincalzo.

Daniele RUGANI 6 - Qui parliamo solo di campionato e quindi non possiamo riferirci alla buona prestazione contro l'Ajax. Rugani ha giocato pochino e non si è mai distinto. Pare mancargli qualcosa per compiere quel definitivo salto di qualità. Dalla sua ha l'età (24 anni) e l'esperienza accumulata in queste stagioni. Gli serviranno in futuro.

Mattia DE SCIGLIO 5,5 - Non ci siamo. Massimiliano Allegri si fida di lui e lo considera un titolare aggiunto. De Sciglio, invece, sembra esprimersi ogni volta come stesse per vivere il primo giorno di scuola. Non ha nel suo dna quella grinta, quella cattiveria, quell'orgoglio che caratterizzano un giocatore della Juventus.

Andrea BARZAGLI SV - Cinque presenze e un totale di 119 minuti giocati. Rispettandone la gloriosa carriera gli facciamo i complimenti per l'ottavo Scudetto consecutivo e non esprimiamo giudizi tecnici. Quest'anno ha avuto un ruolo primario dietro le quinte più che sul campo.

Emre Can, Matuidi - Juventus-Chievo - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Centrocampisti

Blaise MATUIDI 7,5 - Importante. La pedina ideale per liberare Pjanic e per dare copertura a Cristiano Ronaldo, che spesso si è allargato dal suo lato. Il francese si è distinto in un altro torneo da protagonista, confermando le doti che lo rendono apprezzato da qualsiasi allenatore. Non solo sacrificio, ma anche supporto all'azione offensiva e tre reti (tra cui una decisamente bella al Parma). Molto bene.

Miralem PJANIC 7,5 - Artista, con il pennello sui piedi, che oltre a dipingere punizioni (quella del San Paolo contro il Napoli vale un buon pezzo di Scudetto), si diletta nel disegnare le traiettorie del possesso palla bianconero. Fulcro vitale per Allegri e per la Juventus, che è una squadra quando c'è il bosniaco e un'altra squadra nelle rare occasioni in cui manca.

Cristiano Ronaldo et Miralem PjanicGetty Images

Emre CAN 7 - Parabola ascendente. Partenza in sordina, qualche panchina di troppo, poi l'inserimento, i progressi, la costanza. Quattro gol all'attivo (migliore marcatore del centrocampo bianconero) e una struttura fisica che in Italia gli permette di dominare. Ha 25 anni e rappresenta già ora qualcosa in più del post Khedira.

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Diciamo che il mezzo voto in meno rispetto ad Emre Can sta tutto nell'opposto percorso cronologico. Bentancur è partito forte e, anche a causa degli infortuni altrui, si è ritagliato uno spazio importante. Un gol a Udine, uno a Firenze, poi il calo di rendimento che spesso capita a chi è più giovane. Imparerà a gestirsi.

Rodrigo Bentancur - Fiorentina-Juventus - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Juan CUADRADO 6,5 - 12 presenze, quasi tutte nella prima parte della stagione, in cui aveva dimostrato anche di potersi adattare come terzino. Il duttile Cuadrado, adorato da Allegri, ha dato il suo apporto alla causa, prima di infortunarsi seriamente. In termini di risultati non è mancato, in termini di surplus nella qualità del gioco bianconero sicuramente sí.

Sami KHEDIRA 6 - Una decina di apparizioni in questa Serie A, in una stagione troppo condizionata dai problemi fisici. Il peggior anno di Khedira alla Juventus, in vistoso calo dopo le nove reti messe a referto nel 2017/18. Ora con Can e Bentancur sarà dura trovare spazio.

Dybala, Mandzukic - Juventus-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Attaccanti

CRISTIANO RONALDO 9 - "Un po' vecchio, forse bollito, con le difese italiane non farà la differenza". Gli scettici d'agosto sono stati messi a tacere nel giro di qualche settimana. L'uomo simbolo dell'ottavo Scudetto consecutivo bianconero è senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. La prestazione contro il Napoli all'andata, il siluro di Empoli, la firma a San Siro, il derby: questi gli highlights del suo primo campionato di Serie A. Ronaldo trascinatore, leader, risolutore, sin da subito. E fino a marzo le ha giocate tutte. Come sempre bionico. Non avrà fatto 30 gol, ma quelli che ha realizzato hanno avuto tutti un peso specifico determinante. Un re nella regina del campionato.

L'esultanza di Cristiano Ronaldo, Milan-Juventus, Serie A 2018-2019Getty Images

Mario MANDZUKIC 7,5 - Sguardo da assatanato e atteggiamento da delinquente. Ha punito tutte le big: Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio. Strepitoso da agosto a dicembre, crollato tra gennaio e aprile. Dopo la sosta invernale, non abbiamo più rivisto il vero Mandzukic. Le reti pesanti restano, l'impegno non si discute, ma questa seconda parte di campionato lascia qualche dubbio sul suo possibile rendimento futuro.

Moise KEAN 7,5 - Tra marzo e aprile, ecco Moise Kean. Sei gol in sei partite, per altro decisivi in un momento importante del torneo. Un'esplosione improvvisa, ma attesa, per un gioiello classe 2000 che non deve porsi limiti. The future is here.

Federico BERNARDESCHI 7 - Nettamente meglio rispetto alla prima stagione in bianconero, però. Sì, c'è un però: Bernardeschi vede ancora troppo poco la porta per uno che gioca nel suo ruolo. Fiammate, accelerazioni, personalità, tasso tecnico, ma le reti a referto sono poche (due soltanto in questo campionato). Deve migliorare in zona gol se vuole essere un punto di riferimento nella Juve 2018/19.

Paulo DYBALA 6 - Cinque gol. La sua peggior stagione dal punto di vista realizzativo alla Juventus. La sufficienza la merita comunque per la disponibilità mostrata (in particolar modo nel girone di andata) nel sacrificarsi in un ruolo anomalo, molto distante dalla porta. Però, nell'anno di Ronaldo, stona un Dybala del genere. Qualche incomprensione con Allegri ha contribuito alla sua lenta, ma evidente, involuzione.

DOUGLAS COSTA 5 - Soltanto 18 presenze, ma, cosa ancor più grave, solamente una rete e due assist. Le aspettative erano altissime, soprattutto dopo la seconda parte della scorsa stagione. Invece Douglas Costa, quantomeno in Serie A, ha deluso. L'espulsione per sputo a Di Francesco del Sassuolo macchia (a maggior ragione) un campionato giocato ben al di sotto dei suoi livelli standard.

Allenatore

Massimiliano ALLEGRI 8 - Cinque anni alla Juventus e cinque Scudetti. Record su record su record. Questo addirittura vinto con cinque giornate d'anticipo. La Juventus non gioca bene? La Juventus gioca per vincere. E vince i camponati dominando. Allenatore di alto lvello, gran gestore di una rosa fortissima.