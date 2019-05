Ogni valutazione é calibrata/ponderata sugli obiettivi iniziali, sulle potenzialitá del club e sui risultati finali ottenuti

ATALANTA: Voto 10

Dea, divinitá, sinuosa e maestosa. Campionato celestiale della formazione bergamasca. Dopo un inizio difficile, dovuto anche al contraccolpo psicologico subito dopo l'eliminazione nei preliminari di Europa League, l'Atalanta si è piano piano ripresa e nel girone di ritorno ha intrapreso la sua parabola ultraterrena verso il paradiso. Per la prima volta al terzo posto della Serie A, per la prima volta con il miglior attacco, per la prima volta in Champions. Applausi a scena aperta per un risultato inimmaginabile. Zapata, llicic e Gomez i tre simboli sacri, Gasperini il "Messia" di un'impresa epica e indimenticabile.

BOLOGNA: Voto 7,5

Dalla paura alla top-10 nel giro di tre mesi. Mihajlovic ha rinvigorito una squadra terrorizzata, insicura e poco coesa e l'ha trasformata, anche grazie agli arrivi a gennaio di Lyanco, Sansone e Soriano, in una macchina da punti. Alla fine la classifica dice 44 e decimo posto matematico. Il Bologna del girone di ritorno ha vinto a San Siro, asfaltato Parma e Sampdoria, domato il Napoli nel gioioso finale. Remuntada clamorosa.

CAGLIARI: Voto 7

Una salvezza serena e ottenuta in grande anticipo. Maran ha confermato le sue doti da ottimo allenatore e, grazie anche al trampoliere Pavoletti (11 gol di testa), ha incornato le rivali e si é assicurato la permanenza in Serie A senza troppi affanni. Le valorizzazioni di Barella e Cragno hanno completato l'opera. Pubblico sardo orgoglioso, soddisfatto e felice.

CHIEVO: Voto 3

Due sole vittorie: record negativo nella storia del campionato a 20 squadre. 75 gol subiti (peggior difesa), 25 fatti (peggior attacco). L'addio di Pellissier e il saluto di Sorrentino hanno reso ancora piú amara una stagione tragica. Chievo retrocesso con largo anticipo, mai in corsa per salvarsi, penalizzato per plusvalenze fittizie. Insomma, la classifica annata da dimenticare in fretta. Il lancio di qualche baby (come Vignato) non influisce sulla valutazione complessiva, che risulta per forza di cose gravemente insufficiente.

EMPOLI: Voto 6

La sufficienza arriva comunque, nonostante la triste retrocessione. L'Empoli, tra Andreazzoli e Iachini e Andreazzoli, ci ha fatto vedere qualcosa di molto interessante, ma che alla fine non ha pagato. Gioco iper offensivo, manovra sempre veloce e propositiva, tecnica al potere. La fase difensiva poco curata (70 gol subiti) in Italia crea sempre problemi. Di Traoré, Bennacer, Di Lorenzo, Dragowski, Caputo e Krunic, peró, ne sentiremo ancora parlare. Anche nel massimo campionato.

FIORENTINA: Voto 4

41 punti? Il peggior risultato per la Viola da quando la Serie A é tornata a 20 squadre (2004/05). Il Montella bis si é rivelato diabolico. Squadra involuta, giocatori piú rappresentativi annebbiati (Chiesa e Simeone su tutti), rosa svalutata e svuotata. La salvezza é stata raggiunta con uno squallido 0-0 nell'ultimo turno di campionato. Il pubblico di Firenze é furibondo e i Della Valle stanno cedendo il club a Rocco Commisso. Una situazione paradossale, per una squadra che nel girone d'andata era addirittura in corsa per la zona coppe. Baratro evitato per un pelo.

FROSINONE: Voto 4,5

Diciamo che il voto é parametrato alle possibilitá di una squadra davvero troppo limitata per la Serie A. Povera in tutti i reparti, mediocre nel complesso, illusa dalla meteora Joel Campbell e tradita anche dai suoi uomini migliori. Longo prima e Baroni poi non sono riusciti a dare una vera impronta al Frosinone, che, esattamente come nel 2015/16, se ne torna immediatamente da dove é arrivato. Unica nota positiva Andrea Pinamonti, che ha trovato spazio e modo di far intravedere le sue potenzialitá future.

GENOA: Voto 4

Una delle delusioni piú grandi. In particolar modo pensando a come tutto era iniziato. Ballardini aveva lanciato Piatek e Kouamé, il Grifone stava volando e aveva ritrovato entusiasmo. Poi Juric (malissimo) e Prandelli (malissimissimo). Il biscottone di Firenze e quel punto che ha garantito la permanenza in Serie A non migliora il giudizio su un campionato che altrimenti sarebbe stato apocalittico. Liguri diciassettesimi alla fine, a 15 punti dai cugini blucerchiati, tormentati da una possibile vendita del club. Sará una lunga estate.

INTER: Voto 6

Thrilling in pieno stile Inter. Il pazzo finale contro l'Empoli sembrava poter presupporre una beffa colossale. Invece la squadra di Spalletti é riuscita a vincere e ha centrato una qualificazione alla Champions League che tre mesi fa sembrava quasi blindata. Il minimo sindacale, insomma, per una formazione che la scorsa estate veniva etichettata come possibile alternativa alla Juventus e che invece é arrivata alle spalle anche di Napoli e Atalanta, a 21 punti di distanza dai campioni. Il caso Icardi e l'arrivo annunciato di Conte hanno infiammato una polveriera pronta a esplodere. É andata bene cosí, ma poteva anche finire malissimo.

JUVENTUS: Voto 9

Non ci facciamo trarre in inganno dallo scellerato (e giustificabile in parte) finale di campionato. La Juventus ha vinto il suo ottavo Scudetto di fila con quasi due mesi d'anticipo, ha viaggiato a ritmi folli fino ad aprile, ha annientato le rivali, sconfiggendole una a una, senza lasciare un briciolo di speranza a chi sperava di poter mettere fine a questa tirannia pluriennale. 90 punti alla fine, a +11 sul Napoli, con un solo giocatore in doppia cifra (CR7, ovviamente). Allegri saluta dopo un quinquennio d'oro, consapevole di lasciare ampio margine di vantaggio anche a chi arriverá dopo di lui. Questa Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi.

LAZIO: Voto 5,5

Poiché in questo pagellone non consideriamo le altre competizioni (e quindi la Coppa Italia), possiamo tranquillamente dire che il campionato della Lazio é stato ben al di sotto degli standard abituali. Ottava, a 10 punti dalla zona Champions, inceppata sul piú bello e lontanissima dai numeri fantastici della scorsa stagione. Era rimasto Milinkovic-Savic e la squadra era stata rinforzata con Acerbi, Badelj, Berisha e Correa. Le premesse, insomma, potevano far auspicare scenari migliori. Invece la squadra di Inzaghi si é via via accontentata, concentrandosi su altri obiettivi.

MILAN: Voto 5

Per il sesto campionato consecutivo fuori dalle prime quattro posizioni della classifica. Sta diventando una pessima abitudine per il Milan. Gli acquisti estivi (Reina, Caldara, Higuain, Bakayoko, Laxalt, Castillejo) avevano proiettato il Diavolo tra le piú accreditate pretendenti a un piazzamento di prestigio. Rosa probabilmente sopravvalutata, che nemmeno Paquetá e Piatek (arrivati a gennaio) sono riusciti a migliorare davvero. Gattuso ci ha provato in tutti i modi (e ha meno colpe di quelle che gran parte della tifoseria gli attribuisce), ma alla fine il risultato resta negativo. C'é aria di una nuova ennesima rivoluzione.

NAPOLI: Voto 7,5

Valutazione alta? Sí, perché comunque il Napoli, pur non essendo mai davvero in corsa per vincere lo Scudetto, si é meritato il suo secondo posto, si é tolto subito dalla bagarre scatenata dalle altre big e ha mantenuto un ampio margine sugli inseguitori. Secondo e in pace col mondo. Il primo campionato con Carlo Ancelotti al timone, seppur di livello inferiore ai precedenti con Sarri, ha confermato lo spessore di tanti giocatori azzurri, ormai abituati alle pressioni delle zone alte della classifica. Per salire di livello urgono dei rinforzi mirati. Arriveranno?

PARMA: Voto 7

Un grande girone d'andata, poi il calo, la paura e la liberazione finale. Il Parma é ritornato in Serie A e si é garantito alla fine una brillante salvezza. I "senatori" Bruno Alves, Kucka e Gervinho uomini chiave nel progetto D'Aversa, il Tardini valido alleato nei momenti piú complicati. I Ducali si sono meritati la permanenza del massimo campionato e ora avranno modo e tempo per trovare i giusti rinforzi.

ROMA: Voto 5

Insufficienza piena. Una stagione a rincorrere chi stava davanti, senza mai raggiungerlo. La Roma (di Di Francesco prima e Ranieri) poi non ha rispettato le attese. Il pareggio subito nel finale a Genova un paio di settimane fa, ha messo di fatto fine alle ambizioni giallorosse. Sesto posto finale, con 11 punti in meno conquistato rispetto allo scorso torneo. Il saluto finale a De Rossi, al quale non é stato rinnovato il contratto, ha reso struggente l'ultimo atto di un campionato sconfortante. Ora bisogna trovare un allenatore in grado di valorizzare i tanti giovani presenti in rosa.

SAMPDORIA: Voto 6,5

La Samp chiude nona, con quel senso di "eterna incompiuta" che ormai ne sta contraddistinguendo il recente passato. Fuori dall'Europa nonostante l'eterno immenso Quagliarella, capocannoniere del torneo e vero leader in casa blucerchiata. Una stagione fotocopia della precedente: ottima andata, un gioco piacevole, alcuni successi pesanti, poi pause e interruzioni nella seconda parte di stagione. A Giampaolo manca qualcosina per lo step definitivo.

SASSUOLO: Voto 6,5

Undicesimo posto e un campionato in perfetto stile Sassuolo. Roberto De Zerbi ha dimostrato di avere idee originali e apprezzabili. I neroverdi hanno messo in mostra nuovi (Boga, Demiral) e vecchi talenti (Lirola, Rogerio, Sensi), ritagliandosi spesso un ruolo da comprimaria di lusso nella nostra Serie A. Una buona stagione, con interessanti basi anche per la prossima.

SPAL: Voto 7,5

Tredicesima e salva da tempo. Ottimo il campionato disputato dalla SPAL di Semplici. Pubblico caldissimo a Ferrara, entusiasmo per un gruppo di calciatori forte, variegato e coeso. Andrea Petagna si é consacrato ad alti livelli e ha palesato una vena realizzativa poco consona al suo recente passato. Lazzari e Kurtic sono seguiti anche da club di piú alto profilo. Il club emiliano sta dando continuitá a un progetto vincente e a lungo termine.

TORINO: Voto 8

63 punti (record per il club nell'era dei tre punti a vittoria) e mancata qualficazione all'Europa League. Una beffa atroce per i granata, che peró non possono rimproverare nulla alla loro splendida stagione. Mazzarri ha plasmato il suo 3-5-2 con la solita caparbietá, ottenendo risultati magnifici. La rosa granata si é totalmente rivalutata e il presidente Cairo ha intenzione di investire ancora. Nota di merito per Sirigu, a lungo miglior portiere dell'intero torneo.

UDINESE: Voto 6

Con le vittorie nelle ultime giornate é arrivato un sorprendente dodicesimo posto, che peró non rispecchia affatto le enormi difficoltá incontrate dall'Udinese per tutto il corso del campionato. É stato Igor Tudor, nel finale, a sistemare le cose e a permettere ai friulani di salvarsi con discreto margine. Sospiro di sollievo e nuova possibilitá di crescita. Il gioiello Rodrigo De Paul, vero trascinatore, verrá con ogni probabiltá venduto a peso d'oro in estate. Andrá sostituito a dovere, per evitare future e inevitabili sorprese.