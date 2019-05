Il Parma piega la Fiorentina e si salva: decisivo l'autogol di Gerson. Montella ora è nei guai

Al Tardini è tempo di verdetti pesantissimi. L’autogol di Gerson crea una voragine tra Parma e Fiorentina: i ducali al triplice fischio esplodono di gioia con la salvezza che diventa realtà, i viola si ritrovano in un incubo. Nell’ultima giornata gli uomini di Montella si giocheranno la permanenza in A contro il Genoa di Prandelli con due risultati su tre. In caso di vittoria rossoblù, le due squadre finirebbero il campionato a pari merito, con i genovesi in vantaggio negli scontri diretti (all’andata a Marassi finì 0-0).

La cronaca

Con Inglese ancora fermo ai box, D’Aversa si affida a Ceravolo in attacco: l'ex beneventano compone il tridente con Gervinho e Sprocati nel 4-3-3 di D'Aversa. Tornano Kucka, Stulac e Gagliolo, out invece Bruno Alves per squalifica. Nella Fiorentina gioca Simeone, che contrariamente alle indicazioni della vigilia viene schierato al centro dell'attacco da Montella. Muriel si accomoda in panchina. Gerson si siede in cabina di regia, Milenkovic terzino destro.

Sebbene il primo squillo della partita sia di Chiesa che con un mancino diagonale mette subito in apprensione Sepe, le occasioni più ghiotte del primo tempo sono a firma ducale: prima con il palo di Gervinho al 14', poi con il colpo di testa sulla traversa di Ceravolo al 39' sugli sviluppi di un angolo. La partita prosegue su ritmi altalenanti, le panchine e tifosi sembrano condizionati dal risultato di Empoli-Torino al Castellani. Al Tardini arriva la notizia dei gol di Brighi e Di Lorenzo che ribaltano completamente la corsa salvezza. In campo si diffonde il timore della retrocessione. E’ ancora una volta il Parma, allora, a prendere l’iniziativa e a trovare le energie giuste: al 66’ una grande incornata di Kucka su calcio d’angolo costringe Benassi (migliore dei suoi) ad un salvataggio miracoloso sulla linea di porta. I padroni di casa ora hanno il controllo del gioco e trovano il gol che regala la salvezza: all’80’ sugli sviluppi di un calcio di punizione di Scozzarella, batti e ribatti aereo tra Gerson e Ceravolo. La palla carambola alle spalle di Lafont e si insacca in rete. L’ultimo tocco sembra essere del brasiliano. I ducali sono in estasi, Montella e i viola accusano il colpo e nei restanti dieci minuti non riescono a creare occasioni nitide. Al triplice fischio di Giacomelli esplode la festa sugli spalti. Per la Fiorentina è la sesta sconfitta consecutiva: l’incubo della retrocessione potrà essere scacciato solo con una grande prestazione al Franchi nell'ultima giornata. Davanti ci sarà un grande ex, Cesare Prandelli.

La statistica

3 - La Fiorentina ha segnato solo tre gol da inizio aprile ad oggi. Nello stesso periodo nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei 2018/19.

Il tweet

Il migliore

Il peggiore

Giovanni SIMEONE (FIORENTINA): Montella lo rilancia titolare dopo i 90’ trascorsi in panchina contro il Milan, ma non ripaga la fiducia del tecnico. Tanta grinta e voglia di sbattersi ma ancora una volta le polveri restano bagnate e pericoli per Sepe praticamente nulli.

La dichiarazione

Vincenzo MONTELLA (Fiorentina, ai microfoni si SkySport) "Tutti gli episodi sono negativi, va tutto male. Della partita c'è poco da commentare: gol davanti la porta falliti, tanti ultimi passaggi sbagliati e salvataggi dei compagni sulla linea di porta. C'è poca tranquillità è l'unica spiegazione che riesco a darmi. Sembra una stagione maledetta, che dobbiamo finire in Serie A. Il gol che manca? Fino a ieri eravamo la terza squadra per pericolosità, cosa si può dire ai ragazzi".

Il tabellino

Parma-Fiorentina 1-0

Parma (4-3-3): Sepe, Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Kucka, Stulac (67' Scozzarella), Barillà; Gervinho (52' Grassi), Ceravolo, Sprocati (86' Dimarco) All. D'Aversa

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi, Veretout, Gerson, Benassi, Mirallas (27’ Dabo, 85' Vlahovic), Simeone (68' Muriel), Chiesa. All. Montella

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Reti: Aut Gerson 80'

Note: Recupero 2’+4’. Ammoniti: Benassi