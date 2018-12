Il Parma ringrazia Inglese e passa al Franchi 0-1: Fiorentina tradita dall'errore di Vitor Hugo

Il Parma coglie il quarto successo esterno del suo campionato e si conferma squadra da trasferta, agganciando la Fiorentina a quota 25 punti in campionato. Viola che falliscono l'assalto alla terza vittoria consecutiva e cadono malamente traditi dalle ingenuità di Vitor Hugo (espulso nella ripresa) e da un’eccessiva frenesia in zona gol. A decidere un match ricco di ammonizioni e agonisticamente molto vivo, il gol di Inglese in chiusura di primo tempo.

La cronaca

Pioli rispetto alla vittoria di tre giorni fa a San Siro, propone lo stesso schieramento ma deve rinunciare all’infortunato Mirallas sostituito da Pjaca. D’Aversa invece dà un turno di riposo a Gervinho e rispolvera Stulac e Gazzola a centrocampo e in difesa. La Fiorentina fa la partita e impegna Sepe in tre circostanze con Chiesa e Pjaca, le conclusioni però i tentativi sono tutti centrali e il portiere ex Empoli ha gioco facile a bloccare le iniziative. Il Parma gioca di rimessa e chiude bene gli spazi, ripartendo di tanto in tanto sulla fascia. Nel finale la partita si incendia, la Fiorentina reclama un rigore per un tocco di mano di Bastoni in area che però Fabbri, dopo aver rivisto tutto, al VAR non concede la massima punizione facendo infuriare Pioli e tutta la panchina viola. Dopo un ammonizione al neoentrato Laurini (entrato in luogo di Milenkovic), il Parma proprio sulla prima palla gol passa: erroraccio di Vitor Hugo che sbaglia uno stop da ultimo e spalanca un autostrada verso la porta a Inglese che entra in area e con un rasoterra buca Lafont in uscita. Quinto gol in campionato per l’ex attaccante del Chievo che gela un Franchi incredulo.

Nell ripresa D’Aversa inserisce Scozzarella per Stulac mentre Pioli alza il baricentro della squadra cambiando lo spento Benassi con Gerson: i viola premono sull’acceleratore ma non creano troppi grattacapi alla retroguardia ospite che quando riparte, specie con Biabiany, fa anche danni. A pagarne le conseguenze al 65’ è il solito sospetto Vitor Hugo, che stende lo scatenato Biabiany prima dell’ingresso in area e lascia la squadra in 10 uomini. Pur in inferiorità numerica, la Viola non ci sta a perdere e aumenta il forcing. I corner e le conclusioni in serie però non fanno scaturire il gol anche perché nel finale Sepe ha riflessi felini, e con un gran colpo di reni neutralizza il diagonale sottomisura di Pjaca in pieno recupero.

Il migliore

Roberto Inglese: Lavoro sporco, una miriade di punizione guadagnate e un gol da bomber cinico e spietato, sfruttando l’unica vera palla gol avuta in tutto il match. E le reti nel suo campionato sono già 5. Killer.

Il peggiore

Vitor Hugo: Santo Stefano sciagurato per il centrale viola. Spalanca la strada del gol ad Inglese con una leggerezza clamorosa e nella ripresa abbatte Biabiany lasciando la propria squadra in 10 minuti. Disastroso.

Il tabellino

Fiorentina-Parma 0-1

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic (39’ Laurini), Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (54’ Gerson), Veretout, Edmilson Fernandes (67’ Ceccherini); Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Rigoni (74’ Barillà), Stulac (46’ Scozzarella), Deiola; Siligardi (84’ Gervinho), Inglese, Biabiany. All. D'Aversa

Arbitro Fabbri di Ravenna

RETI: 45’ Inglese

NOTE: Ammoniti: Milenkovic, Pezzella, Rigoni, Laurini, Biabiany, Deiola, Gerson. Espulso al 65’ Vitor Hugo.