Il Napoli fa sul serio per Pépé e, dopo l'incontro di Dimaro tra gli azzurri e l'entourage dell'attaccante del Lille nella giornata di giovedì, come rivelato dallo stesso Ancelotti in conferenza stampa, è il presidente del club francese a uscire allo scoperto a 'Tuttosport'. Gerard Lopez parla, infatti, di una trattativa in fase molto avanzata:

" Avevamo promesso a Pépé che lo avremmo ceduto in questa finestra di mercato. Sono arrivate molte proposte per lui. Quattro grandi club ci hanno soddisfatti economicamente, tra cui anche il Napoli. La nostra richiesta era di 80 milioni. Adesso deciderà il giocatore dove andare, lunedì tornerà dalle vacanze e verrà presa una decisione. Credo che debba scoprire un calcio diverso da quello francese, non so se voglia andare al PSG. Per correttezza ovviamente non posso consigliargli nulla. Ounas è un'operazione slegata, piace molto al nostro tecnico Galtier "

C'è spazio anche per parlare della simpatia del patron per i partenopei, un sentimento che nasce da Maradona:

" Napoli è tra le squadre che seguo di più. Sa perché? Perché sono sempre stato un fan del Barcellona, da quando c’era Maradona. A 11 anni ho pianto quando andò via, per me fu come la fine del mondo. Da quel momento ho iniziato a seguire il Napoli, una squadra che arriva sempre molto in alto in classifica, con un allenatore tra i più importanti nel mondo del calcio "

Il nodo, come sottolineato dalla nostra Edicola, restano le commissioni pretese dagli agenti di Pepé, che hanno chiesto 6 milioni di euro a De Laurentiis per chiudere l'affare, cifra ritenuta eccessiva dal patron azzurro. De Laurentiis, inoltre, ha offerto al giocatore un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus mentre la richiesta è di 5 milioni. La distanza, però, non sembra incolmabile.

Il tesoretto del Napoli

Nel mercato saper vendere è spesso più importante che saper acquistare. Ecco spiegata la disponibilità economica del club di De Laurentiis grazie al lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. I sacrificati sono stati fin qui Albiol (4 milioni), Diawara (21), Sepe, Grassi e Inglese (32 in tutto), Rog (15), Roberto Insigne (1,5) e Vinicius (17) contando anche le cifre dei riscatti. In uscita, ci sono anche Simone Verdi e Adam Ounas, oltre a Tonelli, ed è in bilico pure Hysaj. Il tesoretto da cui attingere potrebbe dunque crescere ancora consentendo ai partenopei di investire ulteriormente sul mercato, senza vincoli derivanti dal Fair Play Finanziario, e di trattenere i pezzi più pregiati della rosa.