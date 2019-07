Il primo Milan di Giampaolo fa 1-1 col Novara. Il gol del pareggio è di Theo Hernandez

Finisce in parità, 1-1, il primo test del nuovo Milan targato Marco Giampaolo contro il Novara, formazione di Serie C. Sfida disputata in mattinata a porte chiuse a Milanello, lontano da occhi indiscreti: rossoneri in svantaggio per il rigore di Stoppa (classe 2000) in avvio di ripresa, a pochi minuti dal termine ci pensa il neo acquisto Theo Hernandez ad evitare il ko con un gran tiro dalla distanza. Non hanno partecipato alla partita il nuovo arrivato Rade Krunic e André Silva, possibile partente in direzione Monaco, che hanno svolto un lavoro personalizzato.

Marco Giampaolo, MilanLaPresse

Suso trequartista, Donnarumma titolare

La grande curiosità era vedere come Giampaolo schierava il Milan, passando dal canonico 4-3-3 al suo marchio di fabbrica, il 4-3-1-2, modulo che teoricamente penalizza gli esterni pure come Suso e Castillejo. I due spagnoli sono stati inseriti uno dietro le punte, davanti ad un centrocampo con Calhanoglu, Biglia e Brescianini, e l'altro in avanti al fianco di Piatek; classico il pacchetto difensivo, con Donnarumma tra i pali e linea difensiva a quattro con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. Nella ripresa Giampaolo ha inserito Conti, Gabbia e Hernandez in difesa, e Borini a centrocampo nel ruolo di mezzala, poi dal 16', dopo l'1-0 del Novara, spazio ad Antonio Donnarumma, Capone, Strinic e Djalo per Suso, Piatek, Gigio Donnarumma e Biglia.