Prima Koulibaly, poi Bakayoko. Prima Ancelotti, poi Leonardo. In questa stagione, il razzismo è stato purtroppo un tema ricorrente in Serie A e a turno allenatori e dirigenti invocano la sospensione delle partite e altri provvedimenti. Puntualmente queste lamentele coincidono con la sconfitta della propria squadra, ma questo è un altro discorso. Si tratta del gioco delle parti. Ciò che ci preme ora è fare un po' di chiarezza su questa piaga del nostro calcio e sulle norme che dovrebbero regolarla, ma che finiscono, invece, per alimentare il caos.

L'ignoranza delle norme

Come sui falli di mano - evidentemente il regolamento annoia e non stimola gli appassionati - c'è grande ignoranza in materia. Si dà sempre la colpa all'arbitro (tecnici e dirigenti di Serie A compresi), il bersaglio più facile appena qualcosa va storto, ma occorre precisare qualche aspetto. Sospendere una gara spetta al responsabile dell'ordine pubblico designato dal Ministero dell'Interno (un funzionario della Questura).

Un caso internazionale

La UEFA, dopo il famoso caso Koulibaly in Inter-Napoli di Santo Stefano, disse che non era stato rispettato il protocollo. Oggi, dopo il comunicato dei rossoneri e l'episodio relativo a Bakayoko in Milan-Lazio, UEFA e FIFA, gli enti di governo del calcio europeo e mondiale, come riferiscono Times e Guardian, sono state ufficialmente sollecitate a verificare "se e come in Italia venga contrastato e combattuto il fenomeno del razzismo nel calcio, dentro e fuori dagli stadi". Nello specifico lo ha fatto Piara Powar, il direttore esecutivo di Fare network (acronimo dell'originario ente Football against racism in Europe), riconosciuto e sostenuto anche dalla Commissione Europea nella sua battaglia contro tutte le discriminazioni razziali nel calcio.

Da dove nasce il caos

La giurisdizione sulla partita di Coppa Italia è della FIGC e lo stesso vale per quel celebre Inter-Napoli. Perché allora si continua a sindacare sull'operato degli italiani, dai responsabili dell'ordine pubblico agli arbitri, in tema di razzismo? E' come se non ci fosse uniformità e, in effetti, è così in un certo senso. Se, infatti, il regolamento contempla i passaggi che abbiamo imparato a conoscere - interruzione, giocatori raggruppati a centrocampo, avvisi al pubblico e decisione finale del responsabile dell'ordine pubblico - il protocollo FIFA recita che "l'arbitro può sospendere il match". Il punto, però, è che un direttore di gara non è assolutamente obbligato a farlo e che l'interruzione temporanea (che secondo la procedura FIFA è dunque una sua facoltà) si scontra con il regolamento che potete leggere nella sua versione italiana.

Come si può migliorare

Insomma, dall'alto non si accontentano degli avvisi ma pretendono la sospensione delle gare contraddistinte da questi cori o buu razzisti, ma nella pratica noi abbiamo visto in questi anni solo Rocchi (2013), Irrati (2016) e Gavillucci (2018) sospendere in autonomia. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione di una gara non possono comunque prolungarsi oltre i 45 minuti. A quel punto la partita sarà finita. Occorre sicuramente che ci sia più comunicazione tra arbitro e responsabile dell'ordine pubblico, ma anche che queste norme vengano riformulate con un'applicazione che non si presti a interpretazioni.

Cosa devono fare le società

A fine gennaio sono stati ridotti da tre a due gli episodi per snellire il processo: al primo le squadre andranno al centro del campo, mentre se si verificherà un secondo episodio le squadre si recheranno negli spogliatoi. Inoltre, in un'epoca in cui la tecnologia sta prendendo il sopravvento, urge farsi aiutare da essa per individuare i colpevoli e lasciarli fuori, per sempre, dagli stadi (la tanto agognata certezza della pena...). Attenzione, infine, alle strumentalizzazioni: se una società avrà operato immediatamente per rimuovere le scritte o far cessare i cori e, soprattutto, se gli altri sostenitori presenti avranno chiaramente manifestato la propria dissociazione dai comportamenti discriminatori, la società stessa potrà non rispondere degli atti discriminatori.

Adozione di modelli organizzativi di prevenzione

Cooperazione con le forze dell'ordine per prevenire o identificare i responsabili

Azione immediata per rimuovere la discriminazione

Dissociazione degli altri sostenitori

Bakayoko vuole lasciare l'Italia?

Come se non bastasse, secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, Tiemoué Bakayoko sarebbe rimasto colpito negativamente dai fatti avvenuti: sentimenti di dolore per essere stato offeso con cori razzisti, ululati e banane gonfiabili. Sembra che il mediano del Milan stia pensando seriamente di lasciare l'Italia. Un consiglio non richiesto? Non diamo queste soddisfazioni a certi personaggi.