Il Milan di Marco Giampaolo inizia a prendere forma, a cominciare dall'attacco. Dopo anni ininterrotti di 4-3-3, l'approdo a Milanello del 51enne tecnico nativo di Bellinzona comporterà una mini-rivoluzione: si torna a giocare con le 2 punte, una soluzione caldeggiata (per usare un eufemismo) dall'ex presidente Silvio Berlusconi ma sempre disattesa nelle ultime stagioni dai vari tecnici che si sono alternati sulla panchina rossonera, da Inzaghi a Mihajlovic, da Montella a Gattuso. Il 4-3-1-2, marchio di fabbrica di Giampaolo, prevede un interprete scontato, quel Krzysztof Piatek che non potrà che rappresentare il fulcro dell'attacco, e uno a sorpresa: André Silva. Il 23enne portoghese, acquistato nell'estate 2017 e girato in prestito lo scorso anno al Siviglia, sarà valutato dal nuovo allenatore nei primi giorni del ritiro estivo.

Le ultime due stagioni di André Silva

Stagione e squadra Presenze Gol 2017-18 - Milan 40 10 2018-19 - Siviglia 40 11

André Silva esulta dopo un gol con il Milan - Stagione 2017-18LaPresse

Perché puntare ancora sul portoghese?

Acquistato nell'estate 2017 dal duo Fassone-Mirabelli con un esborso di 40 milioni nelle casse del Porto, André Silva si era rivelato un clamoroso flop alla sua prima stagione da milanista: 8 reti in Europa League (ma contro avversari non certo irresistibili) e solo 2 in campionato, il primo dei quali arrivato addirittura dopo 28 giornate. Un investimento oneroso, quindi, per nulla ripagato dal campo. Un anno dopo il Milan cede in prestito André Silva al Siviglia nel tentativo di rivalutarlo: il portoghese parte fortissimo e fa sfracelli nella primissima parte di stagione segnando 7 gol nelle prime 7 giornate di Liga. Poi il crollo, complice anche qualche infortunio, e solo 2 reti all'attivo in tutto il 2019 tra campionato e Coppa del Re. Il club andaluso non lo riscatta e André Silva - inevitabilmente - torna a Milano. Avrà una seconda grande chance principalmente per motivi economici: Giampaolo dovrà fare di tutto per rigenerare il giocatore la cui valutazione, nel frattempo, si è almeno dimezzata. Le speranze in casa Milan sono quindi sostanzialmente due: ritrovare un giocatore smarrito grazie alle cure del nuovo tecnico e trasformarlo nel partner di Piatek o tentare la strada di un nuovo prestito (il contratto dell'ex Porto scade nel 2022).

La posizione (scomoda) di Patrick Cutrone

Scommettere di nuovo su André Silva è indubbiamente rischioso e mette inevitabilmente in una posizione scomoda Patrick Cutrone: al punto che il 21enne attaccante comasco, protagonista di una seconda parte di stagione nella quale ha trovato pochissimo spazio complice l'esplosione di Piatek, rischia seriamente di finire sul mercato. Non tanto per demeriti - e questo va sottolineato - quanto perché (considerata l'incedibilità del polacco) è di fatto l'unico attaccante in rosa con il quale fare cassa. Viene valutato non meno di 25 milioni e le squadre interessate a lui non mancano. Decisione rischiosa, non c'è dubbio: perché Cutrone - al pari di Donnarumma e Calabria - è un patrimonio della società e come tale non va svalutato. Senza dimenticare, infine, che virando su un modulo che prevede 2 attaccanti, al Milan serviranno come minimo 3 prime punte di ruolo per affrontare la stagione. Se Cutrone dovesse davvero lasciare Milanello, quindi, andrebbe cercato un sostituto.

Patrick Cutrone con la maglia del Milan - Stagione 2018-19Getty Images

I numeri di Cutrone con il Milan

Stagione Presenze Gol 2017-18 46 18 2018-19 43 9

Il Porto, una bottega carissima e spesso illusoria

I 40 milioni spesi dal Milan per André Silva non rappresentano certo l'unico affare con il Porto non andato (finora) a buon fine. La bottega del club lusitano, tradizionalmente carissima, ha riservato spesso brutte sorprese sul mercato. Limitandoci agli ultimi anni e restringendo il campo al reparto offensivo, non si possono non citare i nomi di Hulk e Jackson Martinez. Il brasiliano, esploso nel club portoghese tra il 2008 e il 2012 con 78 reti in 169 partite ufficiali prima di essere ceduto allo Zenit San Pietroburgo per 40 milioni, ha fatto perdere le sue tracce e ora gioca in Cina con la maglia dello Shanghai SIPG. Ancora più clamorosa la parabola dell'attaccante colombiano, protagonista di una Champions da urlo nel 2014-15 con 7 gol in 8 partite: lo volevano tutti, Milan in primis, venne acquistato dall'Atletico Madrid per 37 milioni e la scorsa stagione ha giocato con i portoghesi del Portimonense in prestito dal Guangzhou Evergrande.

Jackson Martinez ai tempi del PortoGetty Images

Il Milan e i ritorni, tra fallimenti ed exploit

In principio fu Ruud Gullit, in tempi più recenti i casi eclatanti sono quelli di Shevchenko e Kakà. I ritorni in casa Milan sono spesso sinonimo di insuccesso. È il caso dell'olandese del grande Milan di Sacchi, rientrato alla base dopo l'esperienza alla Sampdoria, oppure dell'attaccante ucraino (secondo bomber di tutti i tempi nella storia del club rossonero) che visse una parentesi da dimenticare nel 2008 dopo il biennio al Chelsea. Andò un po' meglio con Kakà che, tornato a Milano nel 2013 dopo 4 anni non proprio esaltanti al Real Madrid, chiuse la sua ultima stagione da milanista con uno score di 9 gol in 37 presenze. Anche se, in fatto di ritorni, rimane ineguagliabile quello di Daniele Massaro che, rientrato dal prestito di un anno alla Roma nell'estate 1989, divenne un elemento insostituibile segnando anche una doppietta nella finale di Champions League del 1994.