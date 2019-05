Il Torino ci crede ancora: Belotti rovescia il Sassuolo, 3-2 da brividi

Una vittoria mozzafiato, un successo da Toro in tutto e per tutto. Gli uomini di Mazzarri vedono la fine del sogno, vengono infilati due volte dal Sassuolo ma, nonostante si ritrovino per due volte in svantaggio, la ribaltano e si portano a meno due dal Milan per un sesto posto che varrebbe l’Europa League. La gara è vibrante e ricca di colpi di scena: i neroverdi non prestano il fianco, colpiscono con Bourabia e si ritrovano in 10 uomini al 29’ per il doppio giallo comminato proprio all’autore del gol. Belotti, dopo aver fallito un rigore sullo 0-0, si fa ampiamente perdonare e pareggia i conti. Lirola di tacco fa 1-2, ma Zaza si sveglia e batte un colpo, prima della doppietta del Gallo in rovesciata, sempre su assist di De Silvestri. Il Toro è vivo.

La cronaca della partita

Su cross di Berenguer, De Silvestri conclude di testa troppo centralmente. Un tocco di braccio di Magnanelli viene colto dalla VAR e Giacomelli, dopo l’on field review, concede rigore: Belotti calcia alle stelle. Al 28’ Bourabia pesca il jolly da fuori, su assist di Djuricic: nell’esultanza si copre il volto con la maglia e incassa il secondo giallo. Consigli respinge l’incornata di Izzo, Iago Falque (in campo al posto dell’infortunato Ansaldi) calcia debolmente.

Il rigore sbagliato da Belotti in Torino-SassuoloGetty Images

Nella ripresa, Consigli si esalta sulla rovesciata di Belotti che, però, fa centro sul perfetto assist di De Silvestri. Zaza spreca più volte e, su una grande azione di Boga, il Sassuolo passa: Sirigu prima para ma poi non riesce a evitare l’1-2 di Lirola di tacco al 71’. Su filtrante di Meité, il diagonale di Zaza vale il 2-2 all’81’ e un minuto dopo Belotti fa esplodere lo stadio con il 3-2 in rovesciata, su un altro assist di De Silvestri.

La statistica chiave

60 - Contando sempre tre punti a vittoria, il Torino non guadagnava 60 punti o più in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1948/49. Storico.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Andrea Belotti: sbaglia un rigore ma non si abbatte. Prima segna da rapace, poi fa impazzire lo stadio Olimpico Grande Torino con una rovesciata da cineteca. Ancora contro il Sassuolo, per un colpo che fa parte del suo repertorio e che aveva già provato in precedenza. Il capitano è l’emblema del cuore Toro.

Il peggiore in campo

Francesco Magnanelli: procura lui il rigore per un braccio largo che viene pizzicato dalle telecamere della VAR. Con un retropassaggio, nella ripresa, per poco non regala un gol a Berenguer. Frastornato.

La dichiarazione

Andrea Belotti: "Due gol su rovesciata al Sassuolo? Ho rischiato di fare anche il terzo, da questo punto di vista il Sassuolo mi porta bene (ride ndr). Era importante vincere e sono contento di aver fatto gol soprattutto perché prima avevo sbagliato il rigore, ma l’aiuto dei compagni all’intervallo mi è servito".

Il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic (49’ Zaza), Meité, Ansaldi (23’ Iago Falque); Baselli (89’ Bremer), Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan (79’ Locatelli), Magnanelli, Bourabia; Sensi; Djuricic (64’ Rogerio), Boga (72’ Babacar). All. De Zerbi

Arbitro: Piero Giacomelli della Sezione di Trieste

Gol: 28’ Bourabia (S), 56’ e 82’ Belotti (T), 71’ Lirola (S), 81’ Zaza (T)

Note: al 29’ espulso Bourabia (S) per doppia ammonizione; ammoniti Lukic, Ferrari, Locatelli, Demiral