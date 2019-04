Monologo del Torino che per 80 minuti gira alla perfezione contro la malcapitata Sampdoria. La sfida Belotti vs Quagliarella viene stravinta dal giocatore del Toro che realizza una doppietta nel primo tempo: prima un gol in elevazione, poi una rete di rapina. L'attaccante ex Palermo sfodera tutto il suo repertorio, fatto di pressing, imbeccate per i compagni e grande dinamismo nella trequarti campo. Quagliarella non si fa vedere, c'è una timida reazione di Gabbiadini nel finale ma non è sufficiente per fare punti a Torino. E sono i granata a sognare in grande, andando a quota 48 punti con Roma, Lazio e Atalanta.

Cronaca

Dopo una prima fase di studio, la prima vera occasione da gol arriva al 12' con il colpo di testa di Baselli che colpisce il palo. Intanto il sig. Maresca va a visionare il monitor a bordo campo, per un presunto tocco di mano di Murru, non ravvisando però nessun tipo di irregolarità. Il Toro continua a spingere, mentre la Sampdoria non reagisce. Al 26' ecco la prima chance per la Samp con Linetty che però non riesce a superare Sirigu, dopo un'ottima combinazione con Gastón Ramírez e Quagliarella. Al 33' arriva invece il vantaggio dei padroni di casa con il colpo di testa di Belotti che in elevazione batte Bereszynski, superando un immobile Audero sull'assist di De Silvestri. Colley è costretto al cambio, con Tonelli che prende il suo posto al centro della difesa. Occasionissima anche per De Silvestri che manca ancora la porta di testa: ma c'è ancora un episodio da VAR, con Maresca che però non vede nulla di irregolare sul contatto Belotti-Andersen. In pieno recupero arriva il 2-0 di Belotti, che è più lesto di tutti in area dopo una corta respinta sul cross di Ansaldi.

Belotti - Torino-Sampdoria - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

In avvio di secondo tempo è ancora il Torino a fare la partita, con Belotti che sfiora il terzo gol con un sinistro dal limite. Poco dopo altra chance per l'ex attaccante del Palermo, ma arriva la parata di Audero. C'è un timido tentativo di Gastón Ramírez, ma Sirigu respinge con i pugni. Il Toro spreca tanto in contropiede e all'83' prova a riaprirla Gabbiadini con un gran sinistro da fuori area che beffa Sirigu. Dentro anche Jankto oltre a Defrel, ma la Samp non ha la forza per trovare anche il gol del pareggio.

La statistica

7 - Con la doppietta di questa sera, Belotti raggiunge quota 7 gol in 10 incontri con la Sampdoria in Serie A: la sua vittima preferita.

Il Tweet

E il Torino sale al 5° posto. Si può sognare qualcosa di più grande?

Il migliore

Andrea BELOTTI - Vero e proprio show quello di Belotti che fa il bello e il cattivo tempo nella trequarti avversaria. Due gol, uno di potenza, l'altro di rapina. Pressa, va addirittura a conquistare palla. Un attaccante ritrovato.

Il peggiore

Bartosz BERESZYNSKI - Impercettibile in fase difensiva. Viene battuto da Ansaldi ad ogni duello sulla fascia.

La dichiarazione

Walter MAZZARRI (Torino)

" Il calcio è semplice, non è scienza nucleare. Fase difensiva, fase attiva, pressing, palle recuperate e coperture preventive "

Tabellino

Torino-Sampdoria 2-1

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti (82' Djidji); De Silvestri (68' Parigini), Baselli, Rincon, Meïté, Ansaldi; Belotti, Berenguer (89' Lukić). All. Walter Mazzarri

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, J.Andersen, Colley (41' Tonelli), Murru; Linetty (74' Jankto), Ronaldo Vieira, Praet; Gastón Ramírez (60' Defrel); Gabbiadini, Quagliarella. All. Marco Giampaolo

Marcatori: 33' e 45+1 Belotti (T); 83' Gabbiadini (S)

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Ammoniti: 57' Bereszynski, 61' De Silvestri, 77' Murru, 86' Rincon, 90' Lukić, 90+1 Gabbiadini

Espulsi: nessuno