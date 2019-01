Il Var che verrà: ok il fuorigioco, ma sul mani-comio (e non solo) che confusione, Rizzoli

E stiamo parlando, si badi, dello strumento da tutti invocato per avvicinarsi al sole. Venne inagurato il 19 agosto del 2017 allo Stadium, nel corso di Juventus-Cagliari: un rigore pro Cagliari non colto da Maresca, battuto da Farias e parato da Buffon.

Nell’arco di un anno e mezzo siamo rimasti lì, a metà del guado, con il designatore Rizzoli costretto - a processioni alternate - a fornire spiegazioni, a lanciare appelli, a confessare e sconfessare progressi e regressi.

Si è passati da un uso euforico a un impiego fin troppo casto per approdare a ingorghi selvaggi. Colpa di un «protocollo» che riduce gli interventi agli errori «chiari ed evidenti» (ma se sono «chiari ed evidenti», mica ci sarebbe bisogno dello schermo). Colpa della confusione che Rizzoli non riesce a governare, e delle pressioni delle edicole «variste». Colpa di sceriffi che l'autoreferenzialità ha reso pilateschi (mi abbasso? non mi abbasso?).

C’è chi accusa il mezzo di restare, appunto, «un» mezzo e di non essere ancora «il» fine agognato, la lavatrice di tutti gli episodi sporchi. Le partite si sono allungate, i rigori sono calati, su un fronte però il Var ha sfondato: il fuorigioco. Con gli ultimi derivati della scienza, è in grado di beccare il piede oltre, addirittura. L’ex designatore Casarin ha scritto sul «Corriere della Sera» che, in pratica, abbiamo raggiunto i livelli della Goal Line Technology per le reti (non più) fantasma. Olé.

Video - Totti: "VAR? Non parlo, sennò mi radiano..." 00:08

Il problema grave coinvolge il mani-comio, tra le cui stanze ci si continua amabilmente a scannare, ognuno con rispettabili ragioni. Prendete l’ultima partita di Madama, quella con la Sampdoria: cosa sarebbe successo se Valeri non avesse fischiato i penalty di Emre Can e Ferrari? Risposta: nulla. Erano, entrambi, al limite del limite e nel calcio di «Novantesimo minuto» si sarebbe data la precedenza alla involontarietà, concetto ormai abbandonato in mezzo a una mandria di variabili.

Che fare, allora? Indietro non si torna, né sarebbe giusto. Avanti tutta, dunque. E, possibilmente, avanti tutti. La moviola della moviola esisterà sempre e comunque, vista la zona grigia che i sacri testi hanno lasciato in eredità alle rettifiche, ai cavilli, alle pance. Con il Var si è bonificato molto: non ancora, però, la sudditanza psicologica. Tanto che Preziosi, dopo il clamoroso rigore negato a Pandev in Roma-Genoa, parlò di malafede.

Il mani-comio, i Bronx di metà campo, le spinte (Obi/Callejon, Manolas/Icardi, Matuidi/Belotti): sono tutti ceri (e cerini) accesi all'altare della discrezionalità. Si invoca di allargare il protocollo, di estenderlo a ogni zolla, a ogni episodio. Ma non è mai un robot a muovere la tecnologia: è l’uomo, è l’arbitro. Proprio per questo sarebbe il caso di snellirgli le norme, di renderle meno ambigue.

Dalla prossima stagione, tocca alla Premier. Gli inglesi considerano ogni pausa uno sfregio alla liturgia della «messa». Sono curioso di vedere come affronteranno, soprattutto, il criterio della retro-punibilità. Siete soddisfatti del Var? E cosa proponete per uscire dal mani-comio?