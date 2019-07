In Olanda sono sicuri: De Ligt alla Juventus, l'Ajax ha detto sì all'offerta da 70 milioni di euro

Ulteriore aggiornamento proveniente dal De Telegraaf: la Juventus avrebbe alzato l'offerta per Mathhijs De Ligt. Si parla di accordo totale tra le parti. Intanto, il difensore, non è partito per il ritiro in Austria con l'Ajax.

Entrando nello specifico, secondo il quotidiano olandese, il club bianconero avrebbe alzato da 67 a 70 milioni di euro l'offerta per il capitano dei Lancieri. Nelle prossime ore si attende la fumata bianca di una delle operazioni più importanti di questa sessione di calciomercato.