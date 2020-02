Non c'è pace per Leonardo Pavoletti. L'attaccante di proprietà del Cagliari "ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione". Lo ha comunicato il club sardo tramite i canali ufficiali.

Un grave infortunio che colpisce il 31enne ex Genoa, il cui rientro in squadra era previsto a cavallo tra marzo e aprile ed ora sarà posticipato presumibilmente ad inizio 2021. La sua stagione si conclude, dunque, con una presenza in Coppa Italia (18 agosto, Cagliari-Chievo 2-1) e una in campionato (il 25 agosto, Cagliari-Brescia 0-1), partita in cui si è verificata la prima rottura del crociato. Con ogni probabilità il giocatore, che a dicembre aveva postato una foto sul suo profilo Instagram per celebrare il ritorno sui campi di allenamento, si opererà di nuovo a Innsbruck, come la scorsa estate, per poi iniziare un altro percorso riabilitativo ad Assemini.

Tanti i messaggi di vicinanza da parte dei club di Serie A e dei colleghi di Pavoletti.