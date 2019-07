Inglese "torna" al Parma, al Napoli 20 milioni: ora assalto a Icardi e James?

Il forte attaccante centrale di proprietà Napoli Roberto Inglese torna al Parma con la modalità del prestito con obbligo di riscatto. Operazione da 20 milioni di euro complessivi per un Napoli che ora può dunque guardare con fiducia e speranza al mercato in entrata.

25 presenze e 9 gol nel campionato 2018/2019, Roberto Inglese di fatto rimane nella società con cui si è consacrato tra gli attaccanti italiani più pronti e prolifici in Serie A. E le cifre non dicono tutto: sì perché “Bobby English” è soprattutto uomo squadra capace di proteggere palloni, far salire la propria squadra come si dice in gergo e rendersi così utile su ambo i lati del campo. Per i tifosi ducali questa è certamente una notizia coi fiocchi.

SI stapperà ora il mercato del Napoli? Sicuramente i tifosi fremono nell’attesa di grandi colpi: James e Icardi sono le principali suggestioni e chissà che ora De Laurentiis possa davvero aprire il portafoglio dopo aver piazzato questo importante colpo in uscita.