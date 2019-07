Insigne: "Lo Scudetto? Abbiamo basi solide", Mertens: "Sarri? Noi abbiamo Ancelotti"

E' il giorno di Lorenzo Insigne e Dries Mertens a Dimaro, sede del ritiro del Napoli in Trentino. I due attaccanti, due terzi del tridente azzurro, stanno lavorando agli ordini di Carlo Ancelotti in vista di una stagione come sempre importante e da portare a termine ai vertici in tutte le competizioni. A Radio Kiss Kiss Insigne parla prima di tutto della corsa Scudetto:

" Lo Scudetto è il sogno di tutti, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti tutti insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino alla fine per l'obiettivo. Basta con i secondo posti? Speriamo di si. Abbiamo una grande concorrente (la Juventus, ndr), con noi Sarri all'inizio non è mai partito benissimo. Lì ci sono grandi campioni, proveremo a metterli in difficoltà. Rispetto ad altre squadre credo che ci sia una bella base solida: la Juve ha cambiato, come l'Inter, il Milan e la Roma, penso che quest'anno possiamo partire con il piede giusto ed arrivare in fondo. Siamo un gruppo solido, sempre gli stessi da tanti anni, e questo può darci un vantaggio "

Sulla fascia di capitano e la maglia numero 10 aggiunge:

" Anche senza la fascia ho sempre avuto tante responsabilità, ci si aspetta tanto da me. Sono il primo a stare male se il Napoli non vince. Lo so che la 10 l'ha portata il giocatore più forte al mondo. Io fatto la scelta del numero per una dedica a mia moglie, e non ho intenzione di cambiarla "

Infine una battuta sul mercato, con l'arrivo di Manolas e i rumors su James Rodriguez:

" Koulibaly-Manolas coppia da primi posti? Kalidou è tra i migliori difensori in Europa, Manolas ha fatto sette anni a Roma, ha segnato in Champions, gioca in nazionale ed ha esperienza. Ci darà una mano a subire meno gol. James Rodriguez? Noi apriamo le porte a tutti i giocatori forti che la società prende, siamo un grande gruppo di bravi ragazzi. Lui è un vero numero 10 ed ha qualità, ma le scelte le fanno il mister e la società. Chiunque verrà lo accoglieremo a braccia aperte "

Dries Mertenz è intervenuto a Sky Sport e ha parlato in primis dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei rivali della Juventus:

" Sarri è stato il mio allenatore per tre anni, mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso e mi è piaciuto molto. Ronaldo non ha bisogno di imparare, ma credo si divertiranno. Il calcio è coì, i gli voglio bene e non ho problemi. È andato al Chelsea, dove ha fatto bene, è sstrano vederlo ora alla Juve ma non ho problemi. Noi abbiamo Ancelotti che ha dato già la la sua mano e sta facendo molto bene "

Infine il belga ha risposto alla domanda sul suo futuro, essendo in scadenza di contratto nel 2020 e propenso al rinnovo:

" Non lo so, vediamo. Io sto bene, mi sento ancora giovane, vediamo come possiamo fare. Ma penso solo a quest'anno, poi si vedrà. Diventare il miglior marcatore nella storia del Napoli? Speriamo, sarebbe una bella cosa, sicuramente è un obiettivo "