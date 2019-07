" Se ho mai pensato di andare a giocare all'estero? No. Io sono napoletano, sto bene qua e vorrei restare a vita in azzurro" "

Il presente e il futuro di Lorenzo Insigne si chiama Napoli. In un’annata in cui la Serie A ha perso l’ennesima bandiera (Daniele De Rossi), a portare in alto i valori della fedeltà a una maglia e una squadra nella massima serie ci pensa Insigne che silenzia le voci di mercato che lo volevano in partenza e si prepara a vivere la sua prima annata a Napoli da capitano della squadra della sua città. Una stagione importante quella per l’attaccante azzurro che in piazza a Dimaro non ha nascosto le ambizioni, non risparmiando parole velenose per l’ex Comandante, Maurizio Sarri.

" Quest'anno cercheremo di essere ancor più competitivi per lottare al vertice. Il mio sogno è il vostro sogno: quello di vincere lo scudetto. Essere napoletano e giocare al Napoli non è semplice, ma per me è una grande gioia e vorrei sempre dare il massimo per la mia squadra. Mi sono messo sempre a disposizione dei miei compagni e del mister e su questa strada continuerò. Sarri? Per noi napoletani la sua scelta della Juventus è stato un tradimento. Ora dobbiamo batterlo sul campo. Faremo di tutto per vincere lo scudetto. "

Anche Mertens giura amore eterno: "Voglio restare e firmare nuovi record"

Presente in Piazza a Dimaro, al fianco di Insigne anche Dries Mertens, che ha espresso tutta la sua voglia di continuare la sua esperienza in azzurro:

" Se mi piacerebbe finire qui la carriera? Questo è il settimo anno che sono al Napoli e mi sento a casa anche grazie all'amore della gente. Mi ricordo il primo giorno che venni in città quando giocavo con l'Utrecht e affrontammo il Napoli. Feci una passeggiata prima del match, vidi il Castel dell'Ovo, il lungomare e mi innamorai subito di Napoli. Oggi vorrei restarci per sempre. Se prometto ai tifosi che vincerò la classifica cannonieri? Ci proverò, ma soprattutto proverò a vincere lo scudetto con la squadra. Sono certo che la società porterà in gruppo altri giocatori di grande livello per puntare al titolo. Per il tricolore al Napoli darei tutto. "

Manolas: "Mai avuto dubbi a scegliere Napoli"

Presente all’incontro con i tifosi anche Kostas Manolas, il colpo da novanta del mercato del Napoli fino a quest’oggi arrivato per vincere lo scudetto:

" Ancelotti non ha bisogno di parole. Tutta la sua carriera parla per lui. Mi ha accolto benissimo, mi ha voluto al Napoli e io gli prometto - ha aggiunto il greco - che farò di tutto per raggiungere grandi obiettivi. Ringrazio i tifosi per come mi hanno accolto qui, sento tanto affetto intorno e dico a tutti che sono pronto a dare il massimo e ripagare la fiducia. Cosa ho pensato quando il Napoli mi ha chiamato? Innanzitutto non ho mai avuto dubbi a scegliere Napoli sin da quando la società mi ha cercato" "