Inter, accelerata (decisiva?) per Lukaku: agente a Londra, serve il via libera di Zhang

Accelerata forse decisiva dell'Inter per Romelu Lukaku. Federico Pastorello, come riferiscono i colleghi di Sky Sport Italia, è volato oggi in Inghilterra per provare a chiudere una volta per tutte la trattativa con il Manchester United. Svanita la chance di scambio con la Juve per Dybala, l'Inter si è rifatta sotto forte anche del pressing di un Conte a oggi ancora senza prima punta titolare e chiamato sabato a Valencia (LIVE e in esclusiva su NOVE) all'ultima amichevole estiva prima dell'inizio del campionato (26 agosto vs il Lecce a San Siro) con un Lautaro appena tornato dalle vacanze e Icardi sempre più fuori dal progetto.

Lukaku si allena in Belgio e rompe con lo United, e aspetta Zhang

Pastorello cercherà di capire la cifrà minima per cui lo United potrà eventualmente scendere dagli 83 milioni di euro iniziali. In caso di apertura, la palla passerà al presidente nerazzurro Zhang (di rientro dall'Asia) per dare il via libera a una nuova e più alta offerta di quella precedentemente rifiutata e chiudere finalmente una delle trattative più lunghe di questa estate nerazzurra. La sensazione è che si possa veramente chiudere, anche per regalare finalmente a Conte la prima punta chiesta sin dal suoi primo colloquio con Marotta. Lukaku, nel frattempo, continua ad allenarsi con la sua ex squadra (l'Anderlecht) in Belgio, coi media inglesi sicuri di un multa da quasi 400 mila sterline in arrivo da parte di uno United infuriato.

Tempistiche: anche dopo l'8 agosto, intanto Puscas, Colidio e Longo se ne vanno

Il mercato inglese, in entrata, terminerà giovedì 8 agosto alle 17:00 italiane, ma questo non vuol per forza dire che i Red Devils debbano per forza cedere Lukaku (ormai fuori dal progetto tecnico di Solskjaer) entro quella data. Anzi. E Llorente, svincolato, rappresenterebbe un'occasione last second per gli inglesi. L'Inter è tranquilla, e sa benissimo di poter pazientare ancora un po'. Certo, Conte aspetta e continua a sperimentare la sua nuova creatura in pratica senza un vero parco attaccanti al completo. Marotta e Ausilio, inoltre, sono pronti a raccogliere altre plusvalenze grazie alle cessioni dei vari Puskas (al Reading per circa 8 milioni), Longo (prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Deportivo la Coruna), e Colidio (Leeds o Newcastle)

Dzeko rompe con la Roma?

Secondo il Corriere dello Sport, il bosniaco si sarebbe stufato di aspettare e delle richieste della Roma all'Inter (20 milioni più bonus) e sarebbe pronto a non scendere in campo nelle prossime due amichevoli, oggi con l’Atletico Bilbao e domenica con il Real Madrid. Una mossa per mettere pressione ai giallorossi ad accettare l'offerta dell'Inter. La sensazione, però, è che questa trattativa potrebbe prolungarsi anche fino al 2 settembre (ultimo giorno di mercato) anche perché la Roma non ha ancora trovato il sostituto.