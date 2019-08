Inter, Alexis Sanchez è ufficiale: El Niño Maravilla è un nuovo giocatore nerazzurro!

Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Non è ormai una novità, ma mancava l'ufficialità che è finalmente arrivata. Martedì 27 agosto in serata era arrivata la fumata bianca, con l'ok al prestito secco del Manchester United. Ieri il cileno è atterrato a Milano, per poi effettuare le visite mediche, oggi la firma fino al 30 giugno 2020 con annuncio ufficiale del club nerazzurro al grido di "Fermi tutti"!

In serata il giocatore è arrivato in sede Inter per le firme e l'ufficialità dell'accordo. L'Inter contribuirà con 5 milioni nella questione ingaggio. Il resto rimarrà a carico dei Red Devils. El Niño Maravilla" quindi già da domani potrà allenarsi con la squadra e Antonio Conte (che già lo voleva alla Juventus nel 2011).

Sanchez torna quindi in Italia dopo 8 anni. Il cileno aveva giocato nell'Udinese, per poi andare a Barcellona, Arsenal e, per ultimo, Manchester United. Il classe 1988 però è finito subito ai margini del progetto di Ole Gunnar Solskjær e così ha scelto di cambiare aria. Troverà il suo grande amico Lukaku, con cui ha giocato lo scorso anno allo United, con scarsi risultati personali. I tifosi sperano che in nerazzurro la musica sarà diversa.