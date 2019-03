Allenamento facoltativo in casa Inter in una giornata con il gruppo ridotto ai minimi termini, a causa degli impegni delle nazionali. L’occasione di ritrovare brillantezza fisica per chi, per svariati motivi, ha giocato meno nell’ultimo periodo era ghiotta e Radja Nainggolan si è presentato ad Appiano Gentile. Il belga, finora ai box per l’infortunio capitatogli prima del derby e desideroso di rientrare per la sfida di campionato contro la Lazio, sta lavorando molto per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, sia dal punto di vista dell’alimentazione che sotto l’aspetto del lavoro atletico.

Nella giornata di domenica, si era parlato anche di un possibile arrivo di Mauro Icardi, ma il centravanti argentino ha preferito tenersi stretto il giorno libero e non ha lavorato con lo staff di Luciano Spalletti, presente alla Pinetina per chi avesse voluto partecipare e mettere minuti nelle gambe. L’ex capitano domenica ha festeggiato con una grigliata il compleanno della mamma di Wanda Nara e rientrerà martedì insieme al resto del gruppo non partito con le rispettive nazionali, per la ripresa ufficiale degli allenamenti in vista del fondamentale match Champions contro i biancocelesti.