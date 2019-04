Il Frosinone ci ha messo quasi un tempo supplementare a ottenere la prima vittoria casalinga in campionato. Il 3-2 sul Parma pone in evidenza un giocatore in particolare, un attaccante in grado di segnare un gol, servire un assist, colpire una traversa e mettere le proprie qualità tecniche al servizio dei compagni: Andrea Pinamonti.

" Gol? Sono contento, tante volte ero felice ma il risultato della squadra non era bello. Il risultato di squadra va sempre anteposto a quello personale, oggi posso essere soddisfatto [Andrea Pinamonti] "

Tra gli Under 20 nessuno come lui

Siamo stati tra i primi in assoluto a parlarvi di questo ragazzo e a raccontare la sua storia, fin dagli albori. La personalità non manca di certo al classe 1999 della Val di Non e ora, anche in termini realizzativi, le sue doti iniziano a spiccare: nessun altro Under 20 ha segnato cinque gol in Serie A, nemmeno i tanto celebrati Kean - suo compagno peraltro nella spedizione dell'Under 19 in Finlandia la scorsa estate, che laureò gli azzurrini vicecampioni d'Europa - e Zaniolo.

La classifica dei marcatori Under 20 in Serie A

GIOCATORE PRESENZE GOL ASSIST MINUTI GIOCATI Andrea Pinamonti 21 5 1 1154 Moise Kean 6 4 1 209 Nicolò Zaniolo 21 4 2 1318 Enrico Brignola 6 1 0 159 Justin Kluivert 23 1 5 1046

Un percorso diverso rispetto a Kean e Zaniolo

Non va taciuto che Moise Kean è nato nel 2000 e vanta una rete ogni 52 minuti giocati, ma le qualità dell'attaccante in forza al Frosinone sono considerevoli in rapporto al secondo peggior attacco del campionato. Pinamonti, a parte quel frammento di Inter con cinque presenze complessive tra il 2016 e il 2018, non ha ancora avuto la fortuna di potersi imporre con un club di primissimo livello. Scegliendo come procuratore Mino Raiola, ha potuto fare esperienza in provincia muovendosi in prestito l'ultimo giorno di mercato, ma adesso il club nerazzurro, che detiene il suo cartellino, ha un patrimonio da non sperperare.

L'anomalia dell'Under 21

È già successo in passato e Nicolò Zaniolo è solo l'esempio più recente. I giocatori del vivaio non vanno venduti per fare plusvalenze e poi ritrovarsi a dover sprecare quattrini in bidoni dai nomi esotici. Il ragazzo che quando esulta apre le braccia come il suo idolo, Ibrahimovic, ha dimostrato in questi mesi di saper essere efficace in termini di sponde, gioco aereo, spazi aperti per i compagni e per la capacità di essere un vero punto di riferimento per la manovra avanzata dei ciociari. È semmai curioso che non abbia ancora esordito con l'Under 21: l'Italia si appresta ad affrontare l'Europeo di categoria con Vido, Bonazzoli e Moncini, centravanti di cadetteria, oltre al rossonero Cutrone.

L'Inter avrà imparato la lezione?

Pinamonti sarà sicuramente convocato per il prossimo Mondiale Under 20, in programma da fine maggio in Polonia, ma forse meriterebbe ulteriore fiducia. Quella che l'Inter, conscia delle lezioni del passato recente, dovrebbe dargli per un attacco, in tandem con Lautaro Martinez, dalle prospettive intriganti.