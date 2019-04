Inter-Atalanta in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Atalanta(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gomez, Pasalic; Iličić. All.: Gasperini.

Arbitro: Massimiliano Irrati

Inter-Atalanta: dove vederla in tv

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A canale 202 e 252 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

Inter-Atalanta in Live-Streaming

Inter-Atalanta sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati dell'Inter (risultati e marcatori)

-Inter-Spal 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

-Inter-Eintracht Francoforte 0-1 (5' Jovic)

-Milan-Inter 2-3 (3' Vecino, 51' de Vrij, 57' Bakayoko, 68' Martinez, 71' Musacchio)

-Inter-Lazio 0-1 (Milinkovic-Savic)

-Genoa-Inter 0-4 (Gagliardini, Icardi, Gagliardini, Perisic)

Ultimi 5 risultati dell'Atalanta (risultati e marcatori)

-Atalanta-Fiorentina 3-1 (Ilicic, Gomez, Gosens; Muriel)

-Sampdoria-Atalanta 1-2 (Quagliarella; Zapata, Gosens)

-Atalanta-Chievo 1-1 (Ilicic; Meggiorini)

-Parma-Atalanta 1-3 (Gervinho; Pasalic, Zapata, Zapata)

-Atalanta-Bologna 4-1 (Ilicic, Ilicic, Hateboer, Zapata; Orsolini)

Inter-Lazio: informazioni

Serie A | 31° giornata

Data, orario e luogo: domenica 7 aprile 2019, ore 18:00, Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano