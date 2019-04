Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Vrsaljko, De Vrij, Martinez

Squalificati:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gomez, Pasalic; Iličić. All.: Gasperini.

Indisponibili:

Squalificati: Zapata

Statistiche Opta

Inter e Atalanta si sono affrontate 115 volte nel massimo campionato; l’Inter ha ottenuto 62 successi contro i 24 bergamaschi, completano il quadro 29 pareggi.

L’Atalanta ha vinto per 4-1 la sfida d’andata contro la squadra di Spalletti: solo quattro volte, in 57 precedenti stagioni, i bergamaschi hanno ottenuto due successi nello stesso campionato contro l’Inter.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe di campionato contro l’Atalanta con un punteggio complessivo di 12-1, l’unica rete bergamasca nel parziale è stata realizzata da Remo Freuler nel marzo 2017.

L’Atalanta è riuscita a mantenere la porta inviolata in quattro delle ultime otto trasferte allo stadio Meazza in Serie A, tuttavia tutte queste clean sheet sono arrivate contro il Milan.

L’Inter ha perso l’ultima partita casalinga in Serie A (vs Lazio): non arriva a due sconfitte interne consecutive nel massimo campionato dalle ultime due della scorsa stagione.

Solo il PSG (sei) ha subito meno gol dell’Inter (sette) in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso.

L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 fuori casa (4N, 6P).

La prossima sarà la presenza numero 150 per Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter, considerando tutte le competizioni.

Mauro Icardi ha segnato sei reti nelle ultime quattro sfide di campionato contro l’Atalanta (sette in totale contro la Dea in A) - con un gol può superare Christian Vieri (123 reti) e diventare l’8° miglior marcatore dell’Inter in tutte le competizioni.

Duván Zapata ha realizzato un gol in otto presenze al Meazza in Serie A (contro l’Inter nel maggio 2017): in nessuno stadio in cui ha giocato più di cinque partite nella competizione ha segnato di meno.