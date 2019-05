Inter, Atalanta, Roma, Torino e Milan si qualificano in Champions League se...

Siamo alle battute finali della volata per la Champions League e i risultati dell’ultimo weekend (non ancora concluso perché il Milan deve scendere in campo a San Siro contro il Bologna) rischiano di indirizzare in maniera decisiva la qualificazione all’Europa della prossima stagione. Analizziamo criteri, calendario e possibilità di ognuna delle squadre aritmeticamente in lizza.

I criteri in caso di arrivo a pari punti

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti (i gol fuori casa non valgono doppio)

Differenza reti generale

Gol segnati in generale

3. Inter (punti 63): bastano due vittorie con Chievo ed Empoli

Si è complicata la vita, ma per non accedere all’Europa che conta dovrebbe suicidarsi. Battendo Chievo ed Empoli in casa l’Inter raggiungerebbe quota 69 punti: Roma e Milan non potranno mai arrivare a quella quota dunque i nerazzurri sono chiamati a fare solo il loro dovere - anche se i toscani potrebbero essere ancora in corsa per la salvezza all’ultima giornata - rendendo superflua la trasferta di Napoli.

Video - Spalletti alla Mourinho: la conferenza post Udinese-Inter dura 1' e se ne va 01:13

Il calendario

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Chievo

NAPOLI

Empoli

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Atalanta 1-4 0-0 Roma 2-2 1-1 Torino 2-2 0-1 Milan 1-0 3-2 Lazio 3-0 0-1

4. Atalanta (punti 62): 7 punti per non dipendere dagli altri

Genoa e Sassuolo in casa, Juventus in trasferta. Con sette punti la Dea sarebbe in Champions senza dover guardare la concorrenza alla famosa quota 69 punti. Contro Grifone e neroverdi gli orobici giocheranno a Reggio Emilia per il rifacimento della Curva Nord dell’Atleti Azzurri d’Italia. L’altra variabile è la finale di Coppa Italia del 15 maggio che cadrà tra Genoa e Juventus e toglierà energie fisiche e mentali.

Il calendario

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 4-1 0-0 Roma 3-3 3-3 Torino 0-0 0-2 Milan 2-2 1-3 Lazio 1-0 3-1

5. Roma (punti 59): vietato sbagliare ancora

Il gol di Romero rischia di pesare moltissimo. Gli scontri diretti con l’Atalanta, in caso di arrivo a pari punti, sono in assoluta parità (doppio 3-3), ma la differenza reti generale sorride nettamente alla Dea (al momento +28 contro il +15 dei giallorossi). Potrebbero servire tre vittorie, a partire dal match contro la Juventus.

Il calendario

Juventus

SASSUOLO

Parma

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 2-2 1-1 Atalanta 3-3 3-3 Torino 1-0 3-2 Milan 1-2 1-1 Lazio 3-1 0-3

6. Torino (punti 57): per la Champions serve un miracolo

Il gol di Cristiano Ronaldo ha smorzato le ambizioni di Champions dei granata che devono sfidare Empoli e Lazio con l’obbligo di recuperare sei punti all’Inter e cinque all’Atalanta: gli scontri diretti, in entrambi i casi, sono favorevoli ma è molto più verosimile un piazzamento in Europa League.

Video - Mazzarri: "Il miglior Toro dell'anno, ma la Juve ha un fenomeno in più" 02:01

Il calendario

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 2-2 1-0 Atalanta 0-0 2-0 Roma 0-1 2-3 Milan 0-0 2-0 Lazio 1-1 26 maggio

7. Milan (punti 56, una partita in meno): obbligatorio vincere sempre

Il Diavolo deve vincere quattro partite, a partire dal posticipo con il Bologna, per balzare a quota 68 e sperare in qualche passo falso dell'Inter ma soprattutto dell'Atalanta, con la quale i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti.

Il calendario

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 0-1 2-3 Atalanta 2-2 3-1 Roma 2-1 1-1 Torino 0-0 0-2 Lazio 1-1 1-0

8. Lazio (punti 55): corsa finita, resta l'Europa League

La corsa Champions è praticamente finita. Gli obiettivi sono la finale di Coppa Italia e la corsa all’Europa League: i biancocelesti al momento sono ottavi e fuori anche dall’Europa "minore".

Il calendario

CAGLIARI

Bologna

TORINO

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Inter 0-3 1-0 Atalanta 0-1 1-3 Roma 1-3 3-0 Torino 1-1 26 maggio Milan 1-1 0-1

L'ottava in classifica fuori dall'Europa League, ma la settima?

Juventus e Napoli sono già in Champions League e a queste si aggiungeranno la terza e la quarta della classe. Quinta e sesta sono sicure dell'Europa League mentre in questo momento la Lazio, ottava in classifica, è fuori da tutto. La settima, invece, può sperare: l'altro posto per l'Europa League andrà, infatti, alla vincitrice della Coppa Italia (Lazio o Atalanta). Se, però, la vincitrice della Coppa nazionale dovesse piazzarsi tra le prime sei, allora il settimo posto varrà l'Europa "di scorta".