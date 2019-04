Inter, Atalanta, Roma, Torino, Milan e Lazio: chi va in Champions League?

La volata Champions ed Europa League

Anche il Napoli ha ottenuto il pass per la qualificazione diretta alla fase a gironi di Champions League. Sono 12 i punti di vantaggio sulla Roma 5a, e con gli scontri diretti a favore, la squadra di Ancelotti ottiene il minimo che ci aspettava in stagione (anche se le griglie estive vedevano il Napoli fuori dalle prime 4). Poi tutte le altre, con l’Inter che non è riuscita ad andare in fuga dopo l’1-1 contro la Juventus. I nerazzurri vedono avvicinarsi Atalanta, Roma e Torino, ma mantengono comunque un vantaggio rassicurante mentre il Milan scende in un colpo solo dal 4° al 7° posto.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

3. INTER punti 62

UDINESE

Chievo

NAPOLI

Empoli

4. ATALANTA punti 59

LAZIO

Genoa

JUVENTUS

Sassuolo

5. ROMA punti 58

GENOA

Juventus

SASSUOLO

Parma

6. TORINO punti 56

JUVENTUS

Sassuolo

EMPOLI

Lazio

7. MILAN punti 56

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

8. LAZIO punti 55

Atalanta

CAGLIARI

Bologna

TORINO

9. SAMPDORIA punti 48

PARMA

Empoli

CHIEVO

Juventus

La volata salvezza

Dopo il Chievo in Serie B, anche il Frosinone si avvicina alla retrocessione dopo il ko interno contro il Napoli. La SPAL, invece, con il pareggio contro il Genoa si porta a due punti dalla salvezza matematica. Fa bene anche il Bologna con il successo sull’Empoli e lo stesso Genoa che torna a fare punti, portandosi a +5 dal terzultimo posto. Rimane inguagliato l’Empoli, ma la stessa Udinese non può ritenersi tranquilla dopo l’ennesimo ko stagionale.

13. SPAL 39 punti

CHIEVO

Napoli

UDINESE

Milan

14. BOLOGNA 37 punti

MILAN

Parma

LAZIO

Napoli

15. PARMA 37 punti

Sampdoria

BOLOGNA

Fiorentina

ROMA

16. GENOA 35 punti

Roma

ATALANTA

Cagliari

FIORENTINA

17. UDINESE 33 punti

Inter

FROSINONE

Spal

CAGLIARI

18. EMPOLI 29 punti

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

INTER

19. FROSINONE 23 punti

SASSUOLO

Udinese

MILAN

Chievo