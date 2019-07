Tutti a cena a Nanchino. Una cena di mercato, perché è proprio nel quartier generale di Suning che l'Inter sta organizzando scelte e strategie presenti e future. Regolarmente al proprio posto Zhang Jindong e il figlio Steven, e poi Piero Ausilio, Beppe Marotta, Lele Oriali e Alessandro Antonello e Antonio Conte. Tra una portata e l'altra, dirigenza e proprietà hanno discusso dei piani da mettere in pratica entro il 2 settembre, pungolati probabilmente dal nervosismo che l'allenatore ha fatto trapelare in conferenza stampa nei giorni scorsi.

Parla Marotta: "Società e Conte in simbiosi"

A parlare al termine della cena è stato Marotta, che all'ANSA ha voluto tranquillizzare Conte:

" Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare "

Le priorità di Conte, come si sa, riguardano un attacco che, tra la lunghissima vicenda Icardi e lo stallo riguardante Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, è in questo momento clamorosamente monco. Tanto che sabato, contro il Manchester United, sono scesi in campo i giovani Longo ed Esposito. Ma il reparto offensivo non è l'unico tassello da sistemare: i casi Nainggolan e Perisic, il primo fuori dal progetto e il secondo incapace di adattarsi ai dettami tattici dell'ex allenatore della Juventus, vanno risolti al più presto. Di questo e altro si è parlato nella cena di Nanchino. Ora, parola al mercato.