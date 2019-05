Inter-Chievo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Squalificati: D’Ambrosio, Brozovic

Indisponibili: Vrsaljko, De Vrij

Chievo (4-4-2): Semper; Depaoli, Tomovic, Cesar, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj, Vignato; Meggiorini, Pellissier.

Squalificati: Diousse

Indisponibili: Schelotto, Bani

Statistiche Opta

Il match d’andata tra Inter e Chievo è terminato 1-1, solo una volta le due squadre hanno pareggiato entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A, nel 2004/05.

Dopo aver perso la prima sfida casalinga contro il Chievo in Serie A (dicembre 2001), l’Inter è rimasta imbattuta in tutti i successivi 15 match al Meazza contro i gialloblu in Serie A (11V, 4N).

L’Inter ha pareggiato le ultime tre partite di Serie A, non infila quattro pareggi consecutivi in campionato da febbraio 2018 (cinque in quel caso).

L’Inter ha vinto le ultime due partite disputate di lunedì in Serie A, non è mai arrivata a tre successi di fila nel “Monday night” in campionato.

Il Chievo ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro la Lazio – non infila due successi consecutivi fuori casa in Serie A da febbraio 2017.

Il Chievo è la squadra ad aver segnato meno gol in trasferta (11) e, dopo l’Empoli (37), è la formazione che ne ha incassati di più fuori casa (36) in questo campionato.

Da una parte nessuna squadra ha subito meno reti dell’Inter nel corso del primo tempo in questo campionato (nove, alla pari del Milan), dall’altra il Chievo è quella che ne ha segnate meno nello stesso intervallo (nove).

Il Chievo è la vittima preferita del centrocampista dell’Inter Ivan Perisic in Serie A (sei reti in sei sfide), inclusa la sua unica tripletta nella competizione, nel dicembre 2017 al Meazza.

Mauro Icardi ha segnato cinque reti nelle ultime sette sfide contro il Chievo in Serie A; l’attaccante dell’Inter non trova però il gol al Meazza in campionato dallo scorso 15 dicembre contro l’Udinese.

Sergio Pellissier ha realizzato sette gol contro l’Inter in Serie A (inclusi due nelle due sfide più recenti), solo contro la Lazio l’attaccante del Chievo ha segnato di più nel torneo (otto reti).