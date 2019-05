Inter condannata a vincere con il Chievo, ma Icardi e Lautaro non hanno mai segnato in casa nel 2019

Esauriti tutti i bonus, la Champions League non aspetta più. L’Inter, dopo aver visto tutte le concorrenti vincere nel weekend, ospita il Chievo con l’obbligo di portare a casa i tre punti. L’Atalanta ha momentaneamente scavalcato i nerazzurri, Milan e Roma hanno fatto il loro dovere rispettivamente contro Fiorentina e Juventus, e il margine si è assottigliato mettendo pressione agli uomini di Spalletti.

Scontri diretti e classifica avulsa: servono 5 punti

All’Inter basterebbero cinque punti per essere sicura di accedere all’Europa che conta il prossimo anno. Un successo con il Chievo e due pareggi a Napoli e con l’Empoli, che potrebbe essere ancora in lotta per la salvezza, sarebbero sufficienti. Se, infatti, a 69 punti i nerazzurri sarebbero irraggiungibili per Milan e Roma - che al massimo possono arrivare a 68 - in caso di arrivo a pari punti a quota 68, l’Inter avrebbe la meglio sia con i rossoneri che con i giallorossi. Se con il Diavolo sono, infatti, arrivate due vittorie su due, con la banda Ranieri, a fronte di due pareggi (le reti fuori casa non valgono doppio) sorride la differenza reti generale (+24 contro +17). Gli scontri diretti premiano i nerazzurri anche in un ipotetico arrivo di tre squadre alla fatidica quota 68 in virtù della classifica avulsa:

Inter : 8 punti

: 8 punti Milan : 4 punti

: 4 punti Roma: 3 punti

Il calendario

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Chievo

NAPOLI

Empoli

Gli scontri diretti

ANDATA RITORNO Atalanta 1-4 0-0 Roma 2-2 1-1 Torino 2-2 0-1 Milan 1-0 3-2 Lazio 3-0 0-1

Lo spettro dello psicodramma

È comunque piuttosto grave, per la stagione e la classifica che si era creata la squadra di Spalletti, che siano necessari questi calcoli il 13 maggio. L’Inter affronta un Chievo spensierato e già retrocesso da tempo ma di fronte ai 60mila spettatori del Meazza l’obiettivo è allontanare lo spettro dello psicodramma. Tra assenze di rilievo (Brozovic, de Vrij e D’Ambrosio) e chiacchiere di mercato (Conte è ormai accostato con insistenza alla panchina), ogni distrazione sarebbe fatale.

Mauro Icardi e Lautaro Martinez sfidano il mal di gol a San SiroGetty Images

Lautaro o Icardi? Nessuno dei due a segno in casa nel 2019

Il solito ballottaggio tra Lautaro Martinez e Icardi è argomento d’attualità, ma in entrambi i casi parliamo di centravanti che non sono mai riusciti ad andare in gol in casa nel 2019. Assorbito dal polverone e dalla telenovela, Maurito ha rotto il digiuno a Genova, ma solo su rigore, e non segna su azione dal 2 dicembre a Roma. In casa, invece, Icardi non festeggia un gol su azione in campionato dal derby del 21 ottobre. Nel frattempo, però, Lautaro non ne ha approfittato perché, a fronte di tre reti a Parma, Cagliari e contro il Milan nel derby (su rigore e formalmente fuori casa), in casa è sempre rimasto a secco dall’1-0 al Napoli di Santo Stefano. Il pubblico nerazzurro si aspetta che questo tabù venga infranto contro la peggior difesa del torneo (73 reti subite).