Inter-Conte, accordo totale: manca solo la firma, pronto un contratto da 10 milioni l'anno

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter, mancano ormai solo gli ultimi dettagli da limare e la firma sul contratto. Pronto per l'ex allenatore del Chelsea un pluriennale (estensione ancora da definire) da 10 milioni di euro l'anno, arrivano conferme dalla squadra calciomercato di Sky Sport e Goal Italia.

Quello che era nell'aria da settimane sta per prendere forma, dunque: niente clamoroso ritorno alla Juventus dopo la separazione con Max Allegri, il tecnico salentino è stato "stregato" da Beppe Marotta e proverà a ricondurre l'Inter in alto riportando sulla sponda nerazzurra del naviglio un trofeo che manca da 8 anni. Annuncio nell'immediato post partita di Inter-Empoli, match che vale la qualificazione nella Champions League 2019/2020 per la Beneamata?