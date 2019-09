Inter, dal gioco alle giocate: il buon Sensi di Conte

Dal luna park di Juventus-Napoli, con buona pace del mio castissimo 1-1, al derby dei pali fra Lazio e Roma i prestazionisti si leccano i baffi, costringendo i risultatisti a rifugiarsi nell’isola del tesoro interista. Due gare, due vittorie, sei reti fatte e la miseria di una al passivo: dettaglio caro ad Antonio Conte, cresciuto alla scuola juventina dell’obbligo (di vincere).

Non una grande partita, a essere sinceri. Lenta, ispida, fisica. L’Inter ha rischiato poco, e poco ha prodotto. Il Cagliari di Rolando Maran era alla seconda casalinga. Se contro il Brescia aveva perso di puro mani-comio, contro l’Inter ha cominciato a perdere di puri centimetri: quelli dei piedi (di Radja Nainggolan? di Fabio Pisacane?) che tenevano in gioco Lautaro Martinez.

Nainggolan, l’ex: subito speronato da Marcelo Brozovic, tanta foga e poco fosforo. E senza Leonardo Pavoletti, la maginot contiana ha potuto vivere di rendita, fino almeno all’ingresso del Cholito Simeone. L’Inter non ha proposto il menu del battesimo (4-0 al Lecce); nessuno, se non i difensori, si è espresso a quei livelli. Tutti utili, ma quasi tutti a pelo di sufficienza, se non sotto, da Romelu Lukaku ad Antonio Candreva, allo stesso Brozovic. Una sola eccezione: Stefano Sensi. Ha scheggiato la traversa, ha propiziato il rigore, poi trasformato da Lukaku, con una ruleta da urlo. Il migliore. Prezioso anche l’ingresso di Matteo Politano, soldatino sempre sull’attenti.

Romelu Lukaku e Stefano Sensi, protagonisti della vittoria dell'Inter nella trasferta di Cagliari.Getty Images

Insomma: un’Inter in bilico fra ombrellone e compiti in classe, più testimone che protagonista. Con il martello dell’allenatore sospeso in aria. Allegriana di timbro. Capace di riprendersi la notte, dopo il pareggio strameritato di Joao Pedro, in virtù del carattere, del talento, degli episodi, compreso un braccio di Brozovic che terna e Var non hanno giudicato con la stupida ferocia del caso Cerri di domenica scorsa.

Per la cronaca e per la storia, nella stagione 2017-2018 l’Inter di Luciano Spalletti aveva cominciato con quattro vittorie. Mauro Icardi aveva firmato cinque gol, addirittura. Il mercato chiude questa sera alle 22. È cauto chi ne mastica (Mattia Grassani, avvocato, sulla «Gazzetta» di ieri: «Attenzione a parlare di mobbing, l’esito però è imprevedibile»), figuriamoci chi, come il sottoscritto, ne mastica ancora meno.

Dalla sentenza Bosman del 15 dicembre 1995 in poi comandano i giocatori e, a maggior ragione, i loro agenti: mogli incluse. Ciò premesso, l’Inter non lo vuole più, lui vuole solo l’Inter ma le fa causa. Una eventuale società acquirente, a questo punto, se lo porterebbe via a prezzo stracciato, anche perché non vedo in giro squadre che abbiano la necessità impellente di un centravanti e che, di conseguenza, possano stare al gioco di Beppe Marotta. Icardi ha 26 anni e il contratto - di 5,5 milioni di euro a stagione - scade il 30 giugno 2021. Si parla di prestito secco al Paris Saint-Germain. Non faccio pronostici.

