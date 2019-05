Inter, De Vrij realizza sogni: l'appuntamento-social diventa realtà!

Per una volta i social, soprattutto quando si parla di calcio, non dividono. Anzi uniscono. Il protagonista di questa storia è Saverio Cascino, tifoso interista originario di Mondello (PA), che ha incontrato Stefan De Vrij grazie a un messaggio su Instagram. Il centrale olandese, in vacanza a Palermo in compagnia della fidanzata, dopo aver postato una foto nel capoluogo siculo ha ricevuto la coraggiosa richiesta da parte del suo sostenitore: "Sono un tuo grandissimo fan, mi piacerebbe incontrarti". Dopo pochi secondi la risposta del difensore "Certo, alle 20 in piazza Cassa di Risparimo Vittorio Emanuele".

" Erano le 19 - ha raccontato Saverio a Palermo Today - sono partito da Mondello e dopo 45 minuti ero già là ad aspettarlo. E in effetti si è materalizzato subito. E' rimasto con noi fino alle 21, concedendosi a video, cori e tantissimi autografi. Ha firmato maglie e libri e non si è negato nessuno "

Grande gesto del calciatore nerazzurro, che con una mossa semplicissima ha reso felice molte persone, coronando una due-giorni entusiasmante per i fan di fede nerazzurra, iniziata con la qualificazione in Champions League al cardiopalmo, conquistata nei minuti finali contro l'Empoli a San Siro.

Non è la prima volta che in numero 6 dell'Inter ha regalato emozioni "virali", visto che dopo il match di andata d'Europa League contro l'Eintracht Francoforte ha donato la sua maglia a un tifoso, come da lui richiesto a caratteri cubitali su uno striscione. Bravo Stefan!