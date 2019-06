" Sul mercato non punteremo sulla quantità, bensì sulla qualità. Faremo 3 o 4 acquisti di alto profilo. Conte? Mi chiama come minimo dieci volte al giorno per seguire le evoluzioni delle trattative ma devo dire che è già soddisfatto della rosa che ha a disposizioni. Al momento non posso fare i nomi sui nuovi arrivi, ma il minimo comune denominatore, lo ripeto, sarà la qualità. "

Sono le parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, pronunciate a Cesena a una tavola rotonda sul calciomercato e riportate dal Corriere dello Sport. "Qualità" e non "Quantità", associati a quattro nuovi elementi, su cui è doveroso fare un recap. Chi saranno? Andiamoli a scoprire uno per uno.

Il ds dell'Inter Piero AusilioGetty Images

Romelu Lukaku

Secondo il Sun, l'Inter sarebbe a un passo dall'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku. L'accordo con il belga ci sarebbe già, sulla base di 9,7 milioni di euro l'anno. Manca da convincere il Manchester United, che non si smuove dai 75milioni di sterline (84 milioni di euro). Sempre più fondamentale diventa, in questo senso, la cessione di Mauro Icardi per fare cassa. La trattativa, ad ogni buon conto, sembra destinata alla classica fumata bianca.

Romelu LukakuGetty Images

Edin Dzeko

Lukaku non escluderebbe Dzeko, in un attacco da rivoluzionare, per l'Inter. Attualmente resta la trattativa più complicata di quelle attualmente in pista. Inizialmente c'era la volontà di metter sul banco Mauro Icardi che, tuttavia, non pare entusiasmato di passare in una squadra da rifondare e che non disputa la Champions.

Edin Dzeko, lors de Sassuolo - AS Rome en Serie A samedi soir.Getty Images

Nicolò Barella

A centrocampo, il nome di Barella ha la precedenza su tutto. Ma il Cagliari è un osso duro. Patron Giulini ha capito che, ad ogni partita disputata all'Europeo Under 21 da parte del giovane centrocampista, è una tacca in più al valore del cartellino, già schizzato a 550 milioni di euro. Attenzione, però, in questo senso, all'inserimento nella trattativa del PSG, che potrebbe mandare tutto a carte quarantotto. Ausilio, in questo senso, potrebbe proporre anche le contropartite tecniche Eder e Alessandro Bastoni, graditi a mister Rolando Maran. Non scordiamoci, tuttavia, che l'Inter - sempre a metà campo - potrebbe beffare il Milan nell'affare che porta a Stefano Sensi. Addirittura, attualmente, i beninformati danno proprio i nerazzurri in vantaggio su rossoneri in questo particolare derby di mercato.

Barella - Italia-Ucraina - Friendly match 2018 - LaPresseLaPresse

Valentino Lazaro

Tutto fatto per l'esterno box to box della nazionale austriaca (e di origini greche-angolane) Valentino Lazaro, in forza all'Herta Berlino. Ballano cinque milioni tra domanda e offerta: l'Inter arriva a quota 20, mentre l'Herta ne chiede a 25. Nella prossime ore, tuttavia, è attesa la risoluzione della trattativa.

Valentino LazaroGetty Images