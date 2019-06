Inter e Milan d'accordo: entro fine mese il progetto per la costruzione del nuovo San Siro

Nuovo San Siro: ci siamo (quasi). Secondo un reportage di "Repubblica", Inter e Milan sarebbero ormai pronte a presentare al Comune di Milano, entro fine mese, il progetto per la costruzione del nuovo impianto cittadino.

Si tratterebbe di un progetto da 700 milioni di euro per lavori che dovrebbero protrarsi per tre anni, con conclusione fissata entro la stagione 2022-23: se dovesse arrivare l'ok del Comune, le operazioni potrebbero partire già alla fine della prossima stagione, comprendendo anche l'area urbanistica circostante. Il vecchio San Siro verrà demolito (ma è possibile che ne venga conservata una piccola parte come ricordo e simbolo del quartiere) e la zona riqualificata: il nuovo stadio sarà costruito in gran parte al di sotto del livello stradale, di fianco a quello vecchio, e la zona adiacente ospiterà le sedi delle due società, spazi commerciali e musei.

Definitivamente accantonato, dunque, il progetto per la ristrutturazione del vecchio San Siro, che avrebbe ridotto la capienza dello stadio a 40.000-45.000 persone per quattro anni, numeri incompatibili con quelli fatti registrare ultimamente da entrambe le squadre. Il nuovo impianto di San Siro potrebbe ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nel caso in cui la candidatura italiana fosse accettata.