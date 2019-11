Inter e Napoli, la bufera è passata? Pioli sfaterà il tabù Stadium? Le 5 domande alla 12a di Serie A

1) Inter e Napoli, come reagiranno gli spogliatoi alle vicende interne?

Vigilia di campionato complicata ad Appiano Gentile e a Castel Vorturno per motivazioni diverse. I nerazzurri sono reduci dal tracollo di Dortmund e sono obbligati a non fallire nella sfida interna con il Verona per tenere il ritmo Juve. Lo sfogo di Antonio Conte nella pancia del Signal Iduna Park è stato un fulmine a ciel sereno per spogliatoio e dirigenza. Frasi come "A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo?” possono avere effetti diametralmente opposti sui singoli e solo il campo ci dirà se l’ex c.t. ha fatto bene a esternare alla stampa i suoi dubbi. Subbuglio anche nell’ambiente napoletano, funestato dall’ammutinamento del ritiro post Salisburgo e dalle prime avvisaglie di un possibile addio di Ancelotti a fine stagione. Al San Paolo contro il Genoa di Thiago Motta servirà il calore dei tifosi e tutta l’esperienza proprio di Carletto, il leader calmo scelto da ADL.

2) Juve-Milan, riuscirà Pioli ha sfatare il tabù Stadium?

La distanza tra le due nobili della Serie A è siderale: 16 lunghezze e 10 posizioni in classifica. Il Diavolo non ha mai strappato punti nel nuovo stadio di proprietà dei bianconeri negli otto scontri diretti giocati a Torino. Il pronostico della vigilia pende tutto dalla parte di Sarri, ma Pioli ha un disperato bisogno di punti ed è pronto a rischiare anche un cambio modulo pur di invertire la rotta del club di via Aldo Rossi. E’ giunto il momento di vedere in campo Piatek e Leao in tandem?

3) Romane, arriverà la quarta vittoria consecutiva?

Una Ferrari in campionato, un Pandino in Europa League. Il bilancio delle due squadre della città eterna in questo primo scorcio di stagione è molto simile. Lazio a 21 punti, reduce dai successi con Fiorentina, Torino e Milan; Roma a quota 22 dopo la scorpacciata con Milan, Udinese e Napoli. Ora un turno relativamente abbordabile contro rispettivamente Lecce e Parma. Sarà riscatto dopo i k.o. al 95’ in Europa?

4) Cagliari e Atalanta manterranno il passo "europeo"?

Una è la sorpresa assoluta del campionato, l’altra è una piacevole conferma degli ultimi anni. Si sono appena sfidate e hanno avuto la meglio i sardi anche se i bergamaschi avevano già in testa il dentro-fuori in Champions contro il City di Guardiola. Le bande di Maran e Gasperini questo weekend sono attese da Fiorentina e Samp, la zona Europa non accetta defaillance.

5) Brescia-Torino, il debutto di Grosso sarà l’ultima di Mazzarri?

Le Rondinelle e i granata sono le squadre che hanno ottenuto meno punti nelle ultime 5 giornate assieme alla Spal di Semplici. Il Brescia per la crisi di risultati ha di recente cambiato allenatore, scegliendo il Campione del Mondo al posto di Corini, mentre la situazione di Mazzarri è tuttora in bilico. La prestazione di Belotti e compagni nel derby ha posticipato la resa dei conti alla sfida del Rigamonti. Riuscirà il tecnico toscano ad arrivare indenne alla pausa nazionali?

