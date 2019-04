Sempre nerazzurra ma con strisce diagonali nella banda centrale dove campeggia, in bella vista, il main sponsor.

Spuntano le prime immagini della prima maglia dell’Inter per la prossima stagione e, come già successo con la Juventus, non mancheranno le discussioni. Come rivela il sito specializzato ‘Footyheadlines.com’, il nuovo kit casalingo è stato esposto in Australia, dove è già disponibile per l’acquisto nei Nike store del paese.

Oltre alle classiche strisce verticali, compaiono strisce diagonali anche nella banda centrale della maglia, mentre i pantaloncini e i calzettoni sono nere. Le nuove divise saranno ufficialmente presentate entro metà mese e - secondo quanto rivela Gazzetta,it - dovrebbero fare il proprio debutto in campo in occasione dell'ultima gara del campionato, che Handanovic e compagni giocheranno a San Siro contro l'Empoli, il 26 maggio.