Inter, esiste ancora un piano vice-Lukaku: è Slimani del Leicester (in prestito al Monaco)

Esiste ancora un piano "vice-Lukaku" in casa Inter: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza nerazzurra starebbe lavorando con quella del Leicester City per l'algerino Islam Slimani, attualmente in prestito al Monaco. Inizialmente si era pensato ad un "romantico" ritorno di un protagonista del Triplete del 2010, Goran Pandev dal Genoa, che però ha rifiutato di privarsi di una pedina così tenicamente importante per la durissima lotta salvezza che aspetta il Grifone.

Si è quindi virato su Slimani. A metà pomeriggio, il tandem dirigenziale nerazzurro formato da Piero Ausilio e Beppe Marotta, ha lasciato improvvisamente lo Sheraton Hotel di San Siro, tornando in sede per trattare la nuova idea di mercato. In questo senso, si sta lavorando sia con Leicester che Monaco per trovare una soluzione che accontenti entrambe le società. Slimani, classe 1988, che piace anche al Tottenham di José Mourinho (a proposito di Triplete...) ha totalizzato 7 gol e altrettanti assist vincenti in questa stagione, su 14 presenze, con il club monegasco. Oltre al Leicester, in carriera ha giocato anche allo Sporting Lisbona, al Newcastle United e al Fenerbahçe.