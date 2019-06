Inter, gli abbonamenti a San Siro sono già esauriti: introdotta la lista d'attesa

L’entusiasmo non manca in casa Inter. Non siamo nemmeno a luglio e non sono già più disponibili abbonamenti per assistere alle partite interne dell'Inter per la stagione 2019/20: le tessere in vendita sono già sold out a ridosso della fatidica quota 40mila, la soglia oltre la quale la società nerazzurra non vuole andare per sfruttare al meglio la vendita degli altri biglietti per singole gare, con relativo aumento degli incassi.

Dopo aver totalizzato medie intorno ai 60mila spettatori nella scorsa stagione, il dodicesimo uomo non mancherà nemmeno nella prossima. Si tratta di un vero e proprio record considerando la data odierna (27 giugno): già nella scorsa annata i nerazzurri avevano ottenuto il primato di presenze per le gare interne della propria squadra, ma l'effetto Conte ha ulteriormente caricato l'ambiente. La società di Suning attraverso questa nota ufficiale apparsa sul proprio sito ha annunciato:

" FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società. Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate "

In considerazione della grande richiesta per le gare di quest'anno, l'Inter ha deciso di aprire per la prima volta una lista d'attesa per la stagione 2020/21:

" Alla luce della grande richiesta, l'Inter guarda già al futuro e apre - per la prima volta nella sua storia - la lista d'attesa per la stagione 2020/21, per tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti "

Una grande novità, ma come funziona? L'iscrizione è aperta online su inter.it/abbonamenti fino alle ore 11 di venerdì 12 luglio ed è riservata ai titolari di tessera "Siamo Noi". Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti la prossima primavera 2020, saranno quindi gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati. Di certo l'Inter può contare sulla fiducia e le ambizioni dei suoi sostenitori.