I primi, pessimi chiari di luna si erano registrati a cavallo tra luglio e agosto, appena arrivato dall'Atletico Madrid: distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra.Un infortunio che aveva reso immediatamente in salita l'esperienza all'Inter del difensore uruguaiano classe 1986 Diego Godin, arrivato a parametro zero dai Colchoneros vestendo i panni dello "Sceriffo" della nuova retroguardia a disposizione di mister Antonio Conte.

Terza esclusione di fila

Il tecnico pugliese, nella partita di ieri sera, è arrivato alla terza esclusione di fila per il difensore sudamericano capitano della Celeste, a cui viene preferito il difensore Alessandro Bastoni, oggettivamente più pimpante in questo periodo della stagione. Godin non sembra aver digerito i dettami della difesa a tre, abituata a quella a quattro scuola Simeone.

Godin-Bastoni, il confronto statistico in Serie A: gerarchie invertite?

GODIN BASTONI Presenze 8 8 Minuti giocati 643 754 Assist 1 0 Duelli aerei a partita 1.9 2.8 Dribbling subiti a partita 0.6 0.3 Contrasti a partita 1.8 1.5 Intercetti a partita 1.5 1.2 Spazzate a partita 2.5 2.7 Passaggi a partita 47.8 58.3 % passaggi a partita 79.6 88.2

Fonte dati whoscored.com

Godín Barça InterGetty Images

Il rimando al caso Vidic

Una falsa partenza nel calcio italiano che ricorda fortemente quella che ebbe nel 2014 Nemanja Vidic, altro profilo internazionale di difesa, anch'egli arrivato a parametro zero ma dal Manchester United, a disposizione della squadra allora allenata da Roberto Mancini. Un infortunio dietro l'altro, poche presenze: addirittura, al debutto in Serie A contro il Torino, rimedia un cartellino rosso. Autore di un rendimento ben al di sotto delle aspettative, chiude l'esperienza in nerazzurro e la carriera a metà dell'anno successivo: dopo essersi fermato ad agosto 2015 per curare un'ernia alla schiena, decide di chiudere a gennaio per l'allungarsi dei tempi di recupero.

Nemanja Vidic, Inter (LaPresse)LaPresse

Tra Bastoni e Darmian

E gennaio potrebbe essere il mese dell'avvicendamento anche per Diego Godin all'Inter: l'esclusione di Napoli, si diceva, sembrerebbe aver fatto calare il gelo nei rapporti con mister Antonio Conte e il difensore uruguaiano si starebbe guardando intorno per lasciare Milano. Nei giorni scorsi i media turchi hanno parlato di un possibile interesse del Galatasaray per il difensore uruguaiano. Se dovesse davvero concretizzarsi questa eventualità, l'Inter ha già pronto il suo sostituto: Matteo Darmian, attualmente in forza al Parma.