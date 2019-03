Inter: Icardi si allena in gruppo dopo 40 giorni, sarà convocato per la Lazio?

Primo allenamento insieme al resto del gruppo per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter, fuori dal 13 febbraio scorso dopo esser stato privato della fascia di capitano, si è unito regolarmente insieme al resto della squadra dopo aver lavorato nei giorni scorsi ad Appiano Gentile a livello individuale. Al centro sportivo erano presenti gli stati generali nerazzurri, dal presidente Steven Zhang ai dirigenti Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Inter-Lazio si avvicina: Mauro ci sarà?

E' ancora un po' presto per poter dire se Mauro Icardi potrà essere convocato per Inter-Lazio, partita in programma a San Siro domenica sera alle 20.30. In mezzo infatti ci sono ancora almeno altri quattro giorni di allenamenti da verificare.