Inter-Juventus in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri

Arbitro: Luca Banti

Inter-Juventus: dove vederla in tv

Inter-Juventus sarà trasmessa solo sulla nuova piattaforma DAZN. E' comunque possibile vedere la partita in televisione se si possiede una smart tv, scaricando l'applicazione, avendo già un abbonamento a Sky Q. CLICCA QUI per sapere se la tua tv è compatibile con il servizio DAZN.

Inter-Juventus in Live-Streaming

Inter-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming, in esclusiva, sul sito internet DAZN, https://watch.dazn.com/it-IT/sports/, il servizio streaming per la visione su pc, smartphone, tablet e Xbox fino ad un massimo di 6 dispositivi.

Ultimi 5 risultati dell'Inter (risultati e marcatori)

-Inter-Lazio 0-1 (Milinkovic-Savic)

-Genoa-Inter 0-4 (Gagliardini, Icardi, Gagliardini, Perisic)

-Inter-Atalanta 0-0

-Frosinone-Inter 1-3 (13' Nainggolan, 37' Perisic, 90' Vecino; 61' Cassata)

-Inter-Roma 1-1 (14' El Shaarawy, 61' Perisic)

Ultimi 5 risultati della Juventus (risultati e marcatori)

-Juventus-Milan 2-1 (39' Piatek; 60' Dybala, 84' Kean)

-Ajax-Juventus 1-1 (45' Cristiano Ronaldo, 46' David Neres)

-SPAL-Juventus 2-1 (30' Kean; 49' Bonifazi, 74' Floccari)

-Juventus-Ajax 1-2 (28' Cristiano Ronaldo; 34' van de Beek; 67' de Ligt)

-Juventus-Fiorentina 2-1 (6' Milenkovic; 37' Alex Sandro, 53' Pezzella aut.)

Inter-Juventus: informazioni

Serie A | 34° giornata

Data, orario e luogo: domenica 27 aprile 2019, ore 20,30 Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano