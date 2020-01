Anche la Roma su Matteo Politano. Non uno sfizio di gennaio, bensì la prima idea saltata alla mente del diesse giallorosso Gianluca Petrachi dopo il il grave infortunio occorso a Nicolò Zaniolo nella gara di ieri sera contro la Juventus sul terreno, preso di mira da diversi protagonisti della gara di ieri, dello stadio Olimpico.

Dalla Roma alla Roma, dopo il "crack" di Zaniolo: un cerchio che si chiuderebbe

Politano il quale, peraltro, vanta già un passato con la Roma, che l'aveva cresciuto ai tempi del settore giovanile. Il club allenato da Paulo Fonseca si accoda, quindi, a Milan, Napoli e Fiorentina, fortemente interessate all'ex Sassuolo classe 1993, le cui quotazioni si sono improvvisamente impennate trattandosi di un giocatore duttile ed eclettico per tutta la fase offensiva. Può essere ricoprire sia il ruolo di esterno offensivo, che di seconda punta ed essere in grado, insomma, di risolvere i problemi di metà stagione di parecchie squadre.

La Roma irrompe, ma il Milan appare in leggerissimo vantaggio. L'Inter chiede 25 milioni

Attualmente, nessuna delle quattro concorrenti appare avere un particolare vantaggio. I primi ad interessarsi sono stati proprio i cugini del Milan, nella persona di Zvonimir Boban, che a metà della scorsa settimana ha incontrato di persona i procuratori del giocatore Davide Lippi e Luca Pennacchi. La Roma, però, potrebbe valutare l'acquisto - senza prestiti - di Politano, valutato 25 milioni dall'Inter.

Quel "jolly d'attacco" che adesso farebbe comodo a tutti

Nel 3-5-2 di Conte, Politano è stato un altro di quei giocatori penalizzati e senza collocazione, un po' come Diego Godin per la difesa. Questo, dopo l'ottima stagione disputata agli ordini di Luciano Spalletti, che in campionato l'ha utilizzato 36 volte, ottenendo in cambio 5 reti. Risulterebbe, invece, di facile impiego nel 4-3-3 di Stefano Pioli e ispirato dai colpi di Zlatan Ibrahiovic. Ma sarebbe un validissimo elemento anche nella linea dei tre trequartisti di Paulo Fonseca - che valuta anche il rilancio interno di Cengiz Ünder) alla Roma, per non parlare del 4-3-3 di Gattuso al Napoli (che, secondo alcune voci, starebbe pensando di defilarsi dalla trattativa). Ovviamente, tornerebbe utile anche a mister Iachini, che non vedrebbe l'ora di sperimentarlo al fianco dei vari Federico Chiesa, Franck Ribery, Patrick Cutrone, Kevin Prince Boateng e Dusan Vlahovic.