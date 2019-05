Inter: la squadra femminile presenta la nuova maglia 'home' 2019-20

La squadra femminile dell'Inter e Nike presentano la divisa Home per la stagione 2019-20. Per la prima volta l'Inter affida alle calciatrici il lancio della nuova divisa a conferma del grande impegno del Club e di Nike rivolto alla crescita del calcio femminile. Lo comunica la società nerazzurra in una nota.

La nuova maglia si ispira alla divisa Away della stagione 1989-90, grazie ad un inserto a strisce diagonali che si estende sul petto, intersecandosi elegantemente con le tradizionali righe nere e azzurre verticali. Tra il 1978 e il 1988 le strisce diagonali sono state un elemento chiave dello stemma del Club, oggi invece costituiscono il punto focale di una maglia che viene completata dal colletto bianco con scollo a V e dagli iconici bordini bianchi sulle maniche. I pantaloncini della divisa Home saranno neri mentre i calzettoni si distingueranno per la colorazione metà nera e metà azzurra, come a richiamare il collo del famoso Biscione.

Il logo dell'Inter spicca sulla maglia grazie al bordino in rilievo, mentre all'interno della maglia è presente un dettaglio che sottolinea il legame con la città di Milano e un omaggio alla tradizione del Club: la Croce di San Giorgio arricchita dalla scritta 'Internazionale', da una stella e dal '1908' in onore all''anno di fondazione dell'Inter.

" L'Inter ha una forte identità, quindi la sfida era proporre le iconiche strisce in modo moderno e rivoluzionario, pur nel rispetto della tradizione - spiega Pete Hoppins, Football Apparel Senior Design Director di Nike - Abbiamo ripreso le iconiche strisce diagonali usate nella maglia Away del 1989 oltre che nel vecchio stemma del Club e ciò ci ha condotto a questo design molto classico interrotto dalle strisce diagonali sul petto "

La nuova divisa Home verrà indossata dai nerazzurri in occasione dell'ultima giornata di campionato domenica 26 maggio contro l'Empoli e sarà in vendita a partire dal 23 maggio su nike.com, store.inter.it e i principali rivenditori autorizzati.