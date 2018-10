Inter lanciata al terzo posto dal solito Icardi: un'ottima SPAL si inchina per 2-1

Per capire quanto valga il colpo che l'Inter mette a segno in casa della SPAL, dove a fine gennaio era stata amaramente bloccata sull'1-1, basta guardare l'esultanza finale di Luciano Spalletti: sfrenata, genuina, urlata. Sorriso stampato sul volto e braccia alzate, come per la vittoria di una finale di Champions. L'1-2 maturato a Ferrara è ben distante dalla conquista di una coppa, ma rappresenta lo stesso una conferma: i nerazzurri di inizio stagione, quelli che si squagliavano alla prima difficoltà, non ci sono più. Al loro posto c'è una squadra cinica, capace di tener botta a un avversario indemoniato sul piano del ritmo e più che apprezzabile su quello del palleggio e del gioco. Una SPAL che, come pochi mesi fa, si illude di poter portare a casa un punto d'oro sempre con Paloschi, ma che deve inchinarsi allo stato di grazia di Mauro Icardi, ancora una volta decisivo: lo 0-1 è forse più autorete di Djourou che gol suo, anche se la Lega è di parere opposto, mentre l'1-2 è tanto "normale" quanto determinante. Alla SPAL non basta uno strepitoso Lazzari, ma l'onorevole ko fa ben sperare nella corsa alla salvezza. Tutt'altro l'obiettivo dell'Inter, che da stasera è terza da sola dietro Juventus e Napoli. Un bel vedere, ripensando ai patemi di qualche settimana fa.

La cronaca della partita

L'Inter parte bene e al 14' è in vantaggio: Icardi devia un cross da destra, ma la sporcatura decisiva è del braccio di Djourou, che mette fuori causa Gomis. Lo 0-1 scatena la SPAL, che ha immediatamente la chance del pari con un colpo di testa di Petagna: gran volo di Handanovic. E poco dopo Felipe cade in area a contatto con Miranda: è rigore solare, che Antenucci calcia malemente sul fondo. Alla mezz'ora Keita ruba palla a Cionek da ultimo uomo, si presenta davanti a Gomis e tocca per il liberissimo Icardi, venendo però stoppato dal portiere di casa. Mentre Cionek è fondamentale sullo stesso Icardi, a un passo dalla porta sguarnita. Finale di tempo con protagonista Handanovic: riflesso su una minaccia ravvicinata di Felipe, volo su una botta da fuori di Valoti.

Mirco Antenucci sbaglia il rigore in SPAL-Inter 2018LaPresse

Ripresa in cui la SPAL, se possibile, alza ancor più i ritmi. Sfiora il pareggio con Petagna, che dopo una mischia calcia incredibilmente alto da due passi, e con lo scatenato Lazzari. E lo trova, proprio come nello scorso campionato, con Paloschi: entrato al 66' al posto di Antenucci, 6 minuti più tardi l'ex clivense raccoglie un centro di Fares e con la porta vuota tocca in rete. La gioia spallina dura però solo pochi istanti: passano altri 6 minuti e Perisic serve Icardi, che in posizione regolare fredda imparabilmente Gomis. Semplici si gioca la carta del tridente, ma di vere palle gol non ne arrivano più. Anzi, nel recupero sono Perisic e Politano a sfiorare il tris. E al triplice fischio finale, Spalletti esulta senza freni per la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions League.

La statistica chiave

A secco nelle primissime settimane di stagione, Mauro Icardi si è sbloccato contro il Tottenham e da lì non si è più fermato: 5 gol nelle ultime 6 partite. E 6 vittorie su 6 per l'Inter.

Il tweet

Il migliore in campo

Lazzari. Ci perdoni il match winner Icardi, ma il migliore in campo è lui. Un treno che non fa fermate, una freccia imprendibile. Non cala mai e fa ammattire Asamoah, cambiando continuamente direzione e ritmo e sfornando una quantità altissima di cross. Avrebbe meritato miglior fortuna in termini di risultato.

Il peggiore in campo

Antenucci. Male, malissimo. Il rigore calciato malamente a lato ne condiziona umore e prestazione e da lì in avanti non si riprende più.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Missiroli (82' Moncini), Schiattarella, Missiroli (79' Everton Luiz), Fares; Antenucci (67' Paloschi), Petagna. All. Semplici

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero (77' Martinez); Keita (67' Politano), Nainggolan, Perisic; Icardi (82' Gagliardini). All. Spalletti

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 14' Icardi (I), 72' Paloschi (S), 78' Icardi (I)

Note: ammoniti Lazzari, Valoti, Vrsaljko, Missiroli, Miranda, Schiattarella, Everton Luiz, Felipe