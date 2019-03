Peggio di quanto ci si potesse aspettare. Questo il verdetto degli esami a cui si è sottoposto questa mattina, Lautaro Martinez: l’attaccante nerazzurro rientrato malconcio dalla sfida amichevole che l'Argentina ha giocato con il Marocco.

Quello che inizialmente era stato bollato come un semplice affaticamento muscolare, in realtà è risultato essere una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per il Toro, in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima ma è molto probabile che l'ex Racing salti anche i successivi impegni di campionato contro Genoa ed Atalanta. Luciano Spalletti dunque per la delicata sfida contro la Lazio, dovrà rinunciare all’attaccante più in forma del momento, quello che due settimane fa ha risolto il derby, trasformando il penalty che ha regalato il successo nella stracittadina contro il Milan ai nerazzurri.

Icardi subito in campo? Il favorito per sostituire Lautaro, è Keita Balde

Al netto di questo problema fisico, risulta provvidenziale il rientro in gruppo di Mauro Icardi, dopo i 35 giorni di stop per il problema al ginocchio e il malumore per la decisione della società, di togliergli la fascia da capitano ed affidarla a Samir Handanovic. L’argentino – che oggi dovrebbe avere il colloquio coi compagni di squadra e lo staff tecnico per chiarirsi definitivamente con il gruppo – potrebbe anche giocare dal primo minuto ma Spalletti, immagina, un rientro più soft per Maurito, assente dal campo dal 9 febbraio scorso (Parma-Inter 0-1), che si accomoderà in panchina. A guidare l’attaccante quasi certamente ci sarà, Keita Balde: grande ex di turno e che ha smaltito i guai fisici giocando anche due scampoli di partita col Senegal, in queste due settimane di sosta per le Nazionali.

